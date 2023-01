V Šímově síni muzea jsou vystaveny exponáty, které si tam udělaly zastávku na cestě zpět do depozitáře po návštěvě restaurátorské dílny.

Na vernisáži seznámily kurátorky výstavy Anežka Kořínková a Anna Sejková stručně s prací restaurátorů na konkrétních vystavených dílech a podmínkách jejich uchovávání jak ve výstavním prostoru, tak v depozitářích. Podrobnější výklady budou k dispozici na komentovaných prohlídkách, v termínech, které budou zveřejněny na webových stránkách muzea.

Nová výstava v Muzeu umění a designu otevřela okénko do nedávné minulosti

Výstava potrvá do pátku 31. března a je možné ji navštívit od úterý do neděle od 10 do 17 hodin.