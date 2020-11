Už zkraje týdne naznačil místostarosta Benešova Zdeněk Zahradníček, že program na adventní dny ve městě zřejmě letos nebude a ve čtvrtek 5. listopadu to potvrdilo i oficiální rozhodnutí městské rady. „Všechno jsme zrušili,“ sdělil včera Zahradníček.

Jediné, co město zachovalo, je sváteční slovo na Štědrý den na Masarykově náměstí. „Ale také tato akce je závislá na vládních nařízeních, která v té době budou platit,“ připomněl místostarosta.

Zrušení adventních akcí znamená, že se neuskuteční ani slavnostní rozsvěcení vánočního stromu. Ten sice na centrálním náměstí Technické služby Benešov opět vztyčí, ozdobí a také rozsvítí, ale žádný doprovodný program k tomu zorganizovaný nebude.

Naději na dodržení světské adventní tradice s kulturním programem, který se zpravidla koná na Žižkově náměstí, mají zatím obyvatelé Vlašimi. Je ale spíše malá. „Připravujeme se na to, že advent oslavíme. Ale spíš počítáme s tím, že k tomu nakonec ani nedojde,“ přiznal starosta Luděk Jeništa.

V programu je rozsvěcení vánočního stromku, vánoční trhy a také vystoupení vlašimských dětí. Organizátoři jednají s případnými účinkujícími, respektive jejich vedoucími. Rovnou je ale upozorňují, že konání akce není ani trochu jisté.

Ve Voticích nepřipravují vůbec žádný předvánoční program. Důvodem samozřejmě je současná epidemická situace a předpoklad, že se to za několik týdnů, které zbývají do první adventní neděle, výrazně nezmění. „Myslíme si, že pro trhy s rozsvěcením vánočního stromu a vystoupení našich dětí doba nebude vhodná,“ uvedl votický starosta Jiří Slavík. „Vždyť ani nepustí děti do školy. A právě tam nacvičují vystoupení na advent,“ shrnul.

Přesto Jiří Slavík připustil, že v případě, že by se situace radikálně zlepšila a vládní opatření se uvolnila, jsou Votice schopné program při rozsvěcení vánočního stromu v určité, byť skromné podobě uskutečnit.