Májové slavnosti ve Vlašimi budou tentokrát skromnější. A navíc charitativní

Že je všechno jinak než dříve, jsme si tak nějak za dva roky s koronavirem, zvykli. Nyní v tom pokračujeme. Kvůli ruské agresi na Ukrajině a exodu obyvatel do bezpečí. To se také promítne do Májových slavností ve Vlašimi. Ty se pravidelně konají v zámeckém parku i na jiných místech.

Z Májových slavností ve Vlašimi. | Foto: Linda Průšová

„Rada města na svém jednání rozhodla, že tradiční květnovou akci nahradí v letošním roce kulturně-charitativní akcí s aktivitami na pomoc Ukrajině,“ připomněl vlašimský starosta Luděk Jeništa. Zachován zůstane obvyklý termín 1. května. Tentokrát to bude neděle. Program nabídne na dvou pódiích vystoupení hudebních skupin a zpěváků, dětské hry a soutěže, zachovány zůstanou i stánky s řemeslnými výrobky nebo klasické pouťové atrakce. Ve Vlašimi je místo pro Ukrajince u Roškotů, ochranářů i na školním internátě Oproti minulým letům však budou slavnosti o něco skromnější. Konat se například nebudou parkurové závody, protože jezdecký klub tento rok akci nemůže uspořádat. S ohledem na menší rozsah akce nenajdou návštěvníci ani obvyklý tržní prodej. Radnice už také informovala, že letos kvůli tomu nebude zahájen ani pronájem stánkových míst. „Spolu s městem se do přípravy slavností zapojí několik dalších vlašimských spolků a organizací jako je Spolkový dům, Domeček, Charita, Český svaz ochránců přírody a další,“ připomněl Jeništa s tím, že město tentokrát přidá ještě charitativní část. „Tu považujeme za velmi potřebnou. Návštěvníky akce nijak neomezí, nezatíží a lidé na ni, pokud nebudou chtít, nemusí reagovat,“ vysvětlil lídr radnice.