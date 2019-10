Nejen malé návštěvníky, kteří se ve své fantazii dokážou rychle sami proměnit v rytíře, ale celé rodiny jistě potěší v sobotu i v neděli Křivoklání na Křivoklátě s návratem do dob, kdy se zápolilo mečem a jezdec na koni byl pánem bojiště. Po oba víkendové dny si lze užívat také pohádkovou prohlídku na zámku v Mníšku pod Brdy či pátrání po indiciích k nalezení pokladu v zámecké zahradě v Hořovicích (za jejíž zdí se navíc v sobotu koná také Cibulový jarmark).

Mimořádné programy na památkových objektech



* Zámek Březnice: Dívám se do noci aneb noční snění – sobota 5. října (19.00 – 20.15)

- Deska Sylvie Krobové a Jana Jiruchy Dívám se do noci vydaná u vydavatelství Polí5 v roce 2018 zhmotňuje lidskou snivost. Novým albem autorka podpořila tvůrčí svobodomyslnost, tentokrát ve zvukovém světě hlasu, trumpety, trombonu, indického harmonia a smyčcového Unique Quartetu.

- Koncert je věnován nedožitým 83. narozeninám Václava Havla.



* Hrad Křivoklát: 25. Křivoklání – sobota 5., neděle 6. října (po oba dny od 10 do 18 hodin)

- Šermíři předvedou turnajová klání a souboje. Návštěvníci uvidí výcvik dravců i koní a nebude chybět ani dobová hudba. Rytířský průvod, dobový jarmark a mnoho dalšího. Děti se mohou se vydat na rytířskou stezku, na jejímž konci budou pasovány na rytíře.

- V sobotu vyjíždí z Prahy-Smíchova v 9.18 nostalgický vlak tažený parní lokomotivou.



* Zámek Mníšek pod Brdy: Z pohádky do pohádky a panenky – sobota 5., neděle 6. října

- Zábavná prohlídka pro děti v nově zpřístupněném prostoru. Délka prohlídek do 30 minut.

- Určeno i pro děti mladší tří let. Nutná předchozí rezervace.



* Zámecký park Hořovice: Cesta za pokladem – sobota 5., neděle 6. října (a také o následujících víkendech po celý říjen)

- Zábavná i naučná hra v parku pro děti v doprovodu rodičů. Děti plní úkoly na místech, jež naleznou podle speciálního plánku, který lze zakoupit v pokladně. Po splnění všech úkolů získají tajný kód, pomocí kterého se dostanou k pokladu v zámeckém sklepení.

- Hrát je možné v běžné otevírací době zámku.



Zdroj: Národní památkový ústav