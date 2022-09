V britském komediálním snímku z roku 2015 Královská noc jí dala tvář Sarah Gadonová. Bouřlivá noc dvou teenagerek při oslavách konce války roku 1945 je inspirována skutečnými událostmi a hrdinkami není nikdo jiný než mladičká Alžběta a její rebelující sestra, princezna Margaret. V jiném seriálu z téhož období Playhouse uvádí si ji s rozkošným espritem zahrála Emma Thompsonová. Epizoda vychází volně ze skutečné události, kdy se jistý muž se schizofrenií vloupal do Buckinghamského paláce a vplížil se až do královniny ložnice.

Zemřela královna Alžběta II. Nejdéle vládnoucí panovnici bylo 96 let

Jednou z nejslavnějších (a nejvýstižnějších) představitelek je Helen Mirrenová, jež oblékla královský kostýmek a klobouk v roce 2006 v životopisném filmu Stephena Frearse Královna. Film se odehrává krátce po smrti princezny Diany a nahlíží za zdi královského paláce, kde se Její Veličenstvo snaží o samotě vyrovnat s tragickou událostí i nastalou krizí v celé rodině. Vede zároveň vyostřený dialog s blazeovaným premiérem Tonym Blairem, který má na události i izolaci rodiny od veřejnosti zcela jiný pohled než panovnice.

Helen Mirren jako Alžběta II ve filmu KrálovnaZdroj: S.P.I. Film

Královně premiéra filmu neunikla a podle listu The Guardian poslala herečce po projekci osobní pozvání na večeři. Helen Mirrenová se však tehdy musela kvůli neodkladných závazkům na dalším natáčení pozvání vzdát.

Pro The Hollywood Reporter později uvedla: „V době, kdy jsme film točili, nebylo úplně běžné hrát Alžbětu v hraném snímku. Byly to příšerné nervy, protože jsem nevěděla – vlastně nikdo z nás ve štábu nevěděl – jak film veřejnost přijme. A hlavně - jak snímek i můj výkon přijme samotná panovnice.“ A doplnila, že podle důvěryhodných zdrojů královna snímek viděla a ocenila ho.

Herečka citovala i reakce princů Williama a Harryho, podle nichž byl Frearsův film „cool“ a „funny“. Pro týž časopis pak vysekla poklonu dvěma kolegyním v seriálu Koruna. „Byly absolutně fantastické,“ prohlásila o Claire Foyové a Olivii Colmanové.

Zdroj: Youtube

Kronika královské rodiny

Čímž se dostáváme k zatím posledním herečkám, jež dostaly tu čest Alžbětu II. hrát. Seriál Koruna z produkce Netflixu a z pera znalce královské rodiny Petera Morgana je velkorysou a vynikající kronikou královské rodiny a prim tu samozřejmě hraje Alžběta II.

V prvních dvou řadách nástupu na trůn a období, kdy se britské impérium začíná spolu s jejím manželstvím rozpadat, ji ztělesnila půvabná Claire Foyová. Ve třetí a čtvrté řadě ji vystřídala Olivia Colmanová, jež dala královně správnou míru sympatie i racionálního chladu. Díky fotografickým archivům a videím, jež nyní přinášejí média po celém světě, je znát, jak trefná byla volba těchto hereček.

Británii na pohřeb Alžběty připravila Operace Londýnský most. Vše je naplánováno

„Hrát tuhle váženou dámu je balvan pro každou herečku. Navíc žijící osobnost. Nikdy nevíte, co se se známým člověkem děje za zavřenými dveřmi, co si myslí a dělá. Pro mě bylo nesmírně emotivní nad tím vším přemýšlet a zvažovat, jak ji uchopit,“ řekla Colmanová, která si za svou Alžbětu vysloužila Zlatý glóbus. Jen pro pořádek - v páté a šesté řadě by se měla objevit v téže roli také Imelda Stauntonová.

Natáčení šesté řady nicméně produkce v tyto dny zastavila - z úcty k zemřelé královně. V plánu byly aktuálně dramatické záběry havárie vozu princezny Diany, během níž přišla roku 1997 v Paříži o život. Prozatím jsou práce zastaveny na týden.

Zdroj: Youtube

A co si o Koruně a detailních příbězích své rodiny na Netflixu myslela sama královna? Oficiálně se k seriálu ani k tomu, že by jej viděla, nikdy nevyjádřila. Nicméně Sunday Express přinesl v roce 2017 zprávu o tom, že podle zákulisních královských zdrojů zorganizovali královnini vnuci večerní promítání prvních deseti dílů během jednoho víkendu, kam Alžbětu II. přiměli přijít. „Naštěstí se jí to líbilo, jen u některých dílů poznamenala, že určité události autor zbytečně dramatizuje,“ tlumočili Edward a Sophia Alžbětin názor.

Vtělení noblesy

Teď po její smrti vzdávají herečky královně hold. „Truchlím spolu s ostatními Angličany. Ztratili jsme velkou královnu,“ svěřila se ve čtvrtek pro Los Angeles Times Helen Mirrenová. „Jsem hrdá na to, že mohu brát její věk jako osobní výzvu. A pokud existuje něco jako definice noblesy aristokracie, pak Alžběta z Windsoru byla jejím ztělesněním.“