/FOTOGALERIE/ Letošní Adventní neděle s Betlémským světlem v Hospici Dobrého Pastýře v Čerčanech byla v mnoha ohledech mimořádná. Byla jiná, byla větší, a hlavně byla kouzelná. Jak jinak si vysvětlit, že se několikadenní déšť zastavil dvě hodiny před začátkem akce, sluníčko ohřálo vzduch na neuvěřitelných 14 stupňů a půl hodiny po ukončení venkovních aktivit se spustil liják?

Z Adventní neděle s Betlémským světlem v Hospici Dobrého Pastýře v Čerčanech. | Foto: Jana Vernerová

To přeci není náhoda, ale kouzlo, které provázelo celé nedělní odpoledne i večerní adventní benefiční koncerty v čerčanském kině. Návštěvníci, kterých letos do hospice zavítalo rekordní množství, se bavili skvělým programem, dle spotřeby jídla a svařeného vína hádáme, že jim u nás chutnalo, oblékli se do nového, pořídili krásné dárky, vyrobili si milé drobnosti, během předvánočního shonu se na chvíli zastavili, rozjímali, odnesli si Betlémské světlo. Ti, kteří se přišli podívat na večerní koncerty, byli svědky kolektivního okouzlení, jež způsobili zpěvačky z Mammas&Mammas, Jiří Stivín, Matěj Štěpánek a Martin Zbrožek.