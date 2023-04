/VIDEO, FOTOGALERIE/ I když si ve státním zámku Konopiště každoročně Velikonoce připomínají, dosud nikdy tam kvůli nim neměli ucelenou výstavu. Letos je ale vše jinak. Nejvýznamnější křesťanské svátky v roce tu připomene opravdu nevšední akce, která začne na Velký pátek a potrvá pouze čtyři dny, do Velikonočního pondělí.

Kastelánka Konopiště Jana Sedláčková k velikonoční výstavě. | Video: Zdeněk Kellner

„Do Muzea sv. Jiří jsme nainstalovali skutečně hodně vzácné exponáty vztahující se k Velikonocům, které navíc návštěvníci při běžných prohlídkách ani neuvidí, protože na to není čas. Museli bychom vystavit jen pár předmětů a to by bylo vše,“ potvrdila výjimečnost výstavy konopišťská kastelánka Jana Sedláčková.

Správa zámku pro výjimečnou výstavu využila Muzeum sv. Jiří, tedy místo, kde arcivévoda František Ferdinand d’Este soustředil velice bohatou sbírku všeho, co se týkalo svatojiřského kultu (souboje světce s drakem či jinak, dobra se zlem), právě proto, že se s odkazem na světce jedná o sakrální prostor.

„Je pro takovou příležitost velice vhodný. Proto jsme sem přinesli hodně vzácných a krásných předmětů, které jinak nevystavujeme a to je mi opravdu líto. Vedle nich je výstava doplněná i o lidovou tvorbou z Růžové zahrady a připomínkou tradic přetrvávajících na venkově,“ uvedla Jana Sedláčková.

V muzeu jsou běžně vystavovány obrazy, šperky, mince či dokonce popravčí meč se symbolem sv. Jiří. Většinu z více než tisícovky exponátů ale tvoří sošky z různých materiálů a různého stáří. Ty nenásilně doplňuje právě velikonoční výstavní část umístěná pod dřevěným stropem vchodové části muzea. Také proto u příležitosti Velikonoc přibylo na zdi čtrnáct obrazů se symbolikou křížové cesty.

Vystavovány jsou ale také malované kraslice, které si arcivévoda přivezl v k tomu účelu vyrobené dřevěné krabičce z cesty na Moravu v roce 1908. Nechybí ale ani řehtačka, klapačka či malované pohlednice s velikonoční tématikou, které doručila pošta na zámek jak pro Františka Ferdinanda a jeho ženu Sofii, tak jeho dětem. Vystavena ale je i lidová malovaná postel na jejíž pelesti je znovu zobrazen svatý Jiří bojující s drakem.

„K tradici na Konopišti patřilo rovněž to, že děti arcivévodského páru na Velikonoce ukrývaly v zahradě čokoládová vajíčka, která pak hledaly děti služebnictva,“ připomněla kastelánka s tím, že v době, kdy děti následníka trůnu byly už větší, samy vlastnoručně vyráběly dobroty, které znovu sloužily pro obdarování dětí sloužících.

Pletení pomlázek v Růžové zahradě

Kromě prohlídky výstavy se Velikonoc mohou návštěvníci, zejména pak děti, zúčastnit na Konopišti i aktivně. V Růžové zahradě si mohou s pomocí zkušených „pomlázkářů“ v sobotu odpoledne uplést z vrbového proutí jeden ze symbolů jarních církevních svátků.

Výstava bude přístupná pouze čtyři dny, od Velkého pátku, tedy od 7. dubna, do Velikonočního pondělí 10. dubna.

Velikonoce na Konopišti

7. 4. 2023 – 10. 4. 2023

10.00 – 16.00

80,- Kč



V sobotu 8. dubna bude od 13:00 do 16:00 ve sklenících v Růžové zahradě připravena ukázka a možnost vyzkoušení pletení pomlázek.



Státní zámek Konopiště.Zdroj: Deník/Zdeněk Kellner