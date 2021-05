„Důvodem jsou neřešené záležitosti ohledně způsobu komunikace mezi odborem školství, kultury a sportu a naší organizací,“ napsala Lenka Škvorová radním a jako poslední kapku pro své rozhodnutí označila neohlášenou kontrolu hospodaření muzea a obvinění z nehospodárnosti ve spojitosti s nákupem antigenních testů.

Z toho důvodu se rozhodla ukončit pracovní poměr také účetní příspěvkové organizace. Mezi dalšími důvody odchodu jsou podle Škvorové také neřešená pochybení bývalého vedení muzea a některá nařčení ze strany někdejšího ředitele.

Tohle všechno i další záležitosti uvedené v dopise ve středu odpoledne projednala schůze rady. Její člen, místostarosta města Zdeněk Zahradníček, který má na starosti právě i kulturu potvrdil, že důvodů podané rezignace je více a tím hlavním je ne zcela ideální komunikace.

„Názor paní Škvorové ale nesdílím,“ řekl místostarosta s tím, že městská rada vzala rezignaci na vědomí a pověří někoho dalšího vedením muzea. To by mělo trvat do doby, než rada po výběrovém řízení jmenuje nového ředitele.

„Chtěli bychom to zvládnout do poloviny roku,“ dodal Zahradníček ale podotkl, že muzeum pracuje velice dobře a to platí i pro těžkou dobu koronakrize. „Město vůči muzeu nemá žádné výhrady, důvody rezignace jsou jinde,“ dodal Zdeněk Zahradníček bez dalšího komentáře.