Mše svaté se v tomto týdnu od úterý do soboty konají nejen na Karlově, ale také na Masarykově náměstí v kostele sv. Anny. V každém dni jsou tedy v Benešově v nabídce dvě bohoslužby. První začíná ve sv. Anně ráno v osm hodin, druhá následuje ve sv. Mikuláši od osmnácti hodin.

Na Štědrý den 24. prosince se však bude mše svatá konat už od patnácti hodin na farním dvoře na Karlově v sousedství kostela sv. Mikuláše.

V kostele sv. Filipa a Jakuba ve Chvojně se na Štědrý den každoročně koná oblíbený koncert vánočních koled s živým orchestrem. Letos tam ale bude ticho. „Tentokrát koledy zpívat nebudeme,“ poznamenal smutně dlouholetý organizátor akce Václav Potůček z Benešova.

Malý kostelík vždy při koledách praskal ve švech. Lidé stáli i venku a alespoň díky reproduktorům se mohli přidat ke zpěvu lidí z kostela. „Koledy nepřipravuji, protože bych do kostela mohl pustit jen několik desítek lidí a nechce se mi mezi těmi, co po mnoho let přicházejí, vybírat, kdo může dovnitř a kdo už ne,“ vysvětlil Potůček, který se už přes dvacet let společně se sdružením Přátelé Chvojna snaží místní kostel zachránit.

Do kostela sv. Filipa a Jakuba se ale na Štědrý den lidé přece jen podívají. Uvnitř na ně bude tradičně čekat nejen snítka jmelí pro štěstí, ale i Betlémské světlo. „Budeme ho vydávat od dvanácti do čtrnácti hodin,“ dodal Václav Potůček.

V benešovském římskokatolickém kostele sv. Mikuláše se tentokrát nebude konat ani velká sobotní svátost smíření. Věřící musí vzít zavděk možností svátosti smíření půl hodiny před mší nebo během adorace.

O mše ale věřící ochuzeni nebudou, ani když se do kostela s omezenou kapacitou nedostanou. Všechny bohoslužby od sv. Mikuláše jsou živě přenášené přes internet. „Přenosy mší jsme zahájili už na jaře při první koronavirové vlně a po letní přestávce jsme se k nim opět vrátili na podzim,“ potvrdil Marek Jantač, majitel TM studia, které přenosy benešovských mší zajišťuje.

„Přímé přenosy mší jsou dostupné na webu benešovské farnosti nebo na youtube,“ dodal s tím, že se tentokrát poprvé po deseti letech nebude konat 24. prosince půlnoční mše se zpíváním Rybovy České mše vánoční. Půlnoční se sice odehraje, ovšem pro omezený počet věřících. Přenos z ní na internetu ale nebude, protože by kolidoval s přenosem mše z Vatikánu.