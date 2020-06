Nechybí tu samozřejmě ani figurka Krtka, který jako maskot astronauta Andrewa Feustela letěl v raketoplánu Endeavour. Feustel má vazby na Česko, jeho manželka má zčásti český původ.

Návrh na zřízení stálé vzpomínkové expozice Zdeňka Milera v Kladenském zámku vzešel od jeho blízké spolupracovnice Pavly Petrákové Slancové. Ta byla také kurátorkou výstavy o výtvarníkovi, kterou Statutární město Kladno připravilo v Galerii Kladenského zámku v roce 2011 a jež byla přizpůsobena především dětem.

„Rozhodli jsme se podpořit nápad paní kurátorky a navázat na tuto úspěšnou výstavu. Expozici ‚Zdeněk Miler - nejen krtek‘ návštěvníci naleznou v přízemí zámku, kde je již nyní otevřen Kabinet fotografie. Vydáme rovněž katalog se stejnojmenným názvem, který bude pro zahraniční návštěvníky k dispozici i v anglické verzi,“ uvedl primátor Kladna Dan Jiránek. Expozice bude návštěvníkům k dispozici každý víkend v prostorách Kladenského zámku.

Součástí výstavy, jež poutavě přiblíží život Zdeňka Milera nejen po umělecké stránce, budou ukázky grafik napříč celou výtvarnou tvorbou, kterých má město Kladno k dispozici více než šedesát. Návštěvníci budou moci také zhlédnout filmový medailonek o výtvarníkovi nebo projekci jeho animované prvotiny „O milionáři, který ukradl slunce“. Na děti čeká interaktivní prostor, fotokoutek, projekce tří různých pohádek o Krtečkovi, zajímavé workshopy a samozřejmě bude možné zakoupit si suvenýry s motivy oblíbené postavičky.

„Na výtvarné stránce spolupracuje s kurátorkou rovněž výtvarnice Divadla Lampion Bára Voldrábová. Aktivně se zapojila do návrhů a výroby dětských dekorací do prostoru dětské herny a bude mít na starost již zmiňované výtvarně laděné workshopy pro děti,“ sdělila zastupitelka pro cestovní ruch Petra Melčová. To ale rozhodně není vše, co na malé i velké návštěvníky čeká.

„Se zástupci Astronomického ústavu Akademie věd ČR jsme dohodli spolupráci v oblasti popularizace kosmonautiky, vědy a techniky pro různé věkové skupiny od předškoláků až po seniory. Ústav se také podílí na tvorbě části výstavního prostoru, který podrobně přiblíží téma ‚Do kosmu s krtkem‛, uvedla Petra Melčová a dodala: „Jako poslední část expozice chceme otevřít autentickou pracovnu s původním nábytkem, oblíbenými pomůckami, dekoracemi a malířským stojanem z Milerova ateliéru. Pracovna se chystá k výročí 100 let od narození Zdeňka Milera 21. února 2021, s otevřením počítáme do konce tohoto roku.“

Se záměrem v neposlední řadě souvisí i otázka autorských práv a dalších právních náležitostí. Zahájení přípravy expozice předcházela jednání s dědici Zdeňka Milera. Po jimi schváleném projektu již nic nebránilo důkladné přípravě. Průběžně se schvalují už jen licenční záležitosti k výrobě modelů na výstavu.

„Spolu s výstavou jsme připravili i nový materiál plný turisticky zajímavých informací o Kladně a jeho blízkém okolí,“ prozradila Petra Melčová.

O autorovi Krtka

Zdeněk Miler započal svoji činnost ve zlínských filmových ateliérech. Od roku 1945 zahájil spolupráci s Jiřím Trnkou v barrandovském studiu „Bratři v triku“, pro nějž vytvořil dnes už kultovní logo. Tento režisér a výtvarník animovaných filmů pro děti se proslavil doma i v zahraničí právě seriálem o Krtkovi a jeho kamarádech. Zajímavostí je, že seriál není mluvený, postavičky pouze vydávají zvuky citoslovci, které vznikly hlasovými záznamy Milerových dvou malých dcer. Svoji bohatou výtvarnou činnost rozšířil i o ilustrace dětských knížek a také o tvorbu pro dospělé. Statutární město Kladno udělilo Zdeňku Milerovi v září 2006 Cenu města.