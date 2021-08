Svěrák získá Cenu prezidenta festivalu a uvede svůj snímek Jízda, který v roce 1995 dostal na festivalu Křišťálový glóbus za nejlepší film. Dalším hostem bude výtvarník Petr Sís, festival uvede film, který o něm natočil jeho bratr David Sís. Festival se po loňské pauze způsobené pandemií nemoci covid-19 uskuteční od 20. do 28. srpna.

Britský herec, držitel dvou Oscarů, Evropské filmové ceny a více než 40 dalších ocenění sir Michael Caine při slavnostním zahájení festivalu převezme Křišťálový glóbus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii. Festival uvede komediální drama Best Sellers, celovečerní režijní debut režisérky Liny Roesslerové, v němž ztvárnil mrzutého stárnoucího spisovatele, který se vydává na poslední literární turné.

Za herecké mistrovství si Caine vysloužil mnoho ocenění. Když v roce 1987 získal prvního Oscara za nejlepší mužský herecký výkon ve vedlejší roli ve filmu Woodyho Allena Hana a její sestry, proměnil tím čtvrtou nominaci na Cenu Akademie. V roce 2000 byl Oscarem oceněn podruhé, tentokráte za úlohu v adaptaci literárního bestselleru Johna Irvinga Pravidla moštárny.

V Karlových Varech se v roce 2015 promítal film Mládí režiséra Paola Sorrentina. Za ztvárnění slavného hudebního skladatele, který tváří v tvář osudu bilancuje vlastní životní prohry, byl Caine oceněn Evropskou filmovou cenou pro nejlepšího herce. Režisér Petr Jákl Cainea obsadil do svého připravovaného filmu Jan Žižka.

Kultovní status

Johnny Depp se ve Varech podle Bartošky představí hlavně jako producent. Z jeho stále se rozrůstající filmografie festival vybral dva snímky, které Depp produkoval, dokument Hrnec zlaťáků: Pár drinků s Shanem MacGowanem (2020) a drama Minamata (2020), v němž navíc ztvárnil hlavní roli.

Na velkém plátně debutoval Depp v hororu Noční můra v Elm Street (1984). Od počátku Deppovy kariéry to byly jeho nezaměnitelné výkony, které řadě filmů pomohly získat kultovní status, patří k nim tituly Co žere Gilberta Grapea (1993), Arizona Dream (1993), Mrtvý muž (1995), Krycí jméno Donnie Brasco (1997) nebo Strach a hnus v Las Vegas (1998). V téže době také započal dlouhou spolupráci s režisérem Timem Burtonem, který ho obsadil do Střihorukého Edwarda (1990) či Ospalé díry (1999).

Pořadatelé také dnes představili opatření proti šíření koronaviru, která budou festival provázet. Každý účastník dostane pásku na ruku, která mu umožní pohyb po festivalových akcích. Pásku dostanou návštěvníci na základě platného certifikátu EU COVID-19 s QR kódem, který získají prokázáním očkování, prodělané nemoci či absolvování negativního testu na certifikovaném pracovišti. Neznamená to však, že už by nemuseli podstupovat další kontroly. Bude třeba těm, kdo se prokážou negativním testem, sloužit jen po dobu platnosti testu. Na místě se bude možné nechat testovat i očkovat, uvedl výkonný ředitel festivalu Kryštof Mucha.