Jeskynní muž opět nezklamal a bavil zaplněný sál

/FOTOGALERIE/ Už poněkolikáté se do Kolína a počtvrté do sálu městského společenského domu vrátila hra jednoho muže, kterou do života uvedl americký autor Rob Becker a v Kolíně s ním nejčastěji vystupuje herec Jakub Slach. Až na několik pár židlí v poslední řadě beznadějně vyprodané představení opět bavilo ženy i muže, je totiž především o nich, o jejich vztazích, jednání a rozdílech.

Z představení Caveman ve velkém sále Městského společenského domu v Kolíně. | Foto: Zdeněk Hejduk