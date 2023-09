Stýskalo se vám po živém hraní a vůbec hraní? Nebo co vás vedlo k návratu ke kytaře?

V roce 2005 jsem potřeboval změnu, a tak jsem se začal věnovat autům a jejich opravám. Je to můj celoživotní koníček a po odehrání 2400 koncertů, které začaly v roce 1993 a končily 30. července 2005 jsem si zkrátka potřeboval odpočinout. A udělal jsem moc dobře. I když vím, že návrat po takové době není nikdy jednoduchý.

Jan Nedvěd ml.Zdroj: se souhlasem Jana Nedvěda ml.

Manželská dvojice a bratrská trojice, to je vaše kapela. Bylo obtížné přesvědčit ostatní k hraní a vystupování?

Všichni jásali a byli šťastni, jenom si nikdo nedovedl představit, jak velký zápřah to bude. No a tak bojujeme týmově, což jsem neznal, ale o to je to jednodušší i pro mě. Dříve jsem rozdával úkoly, ale dnes jsem obklopený dobrými muzikanty a spíše se já učím od nich.

Jak funguje zkoušení, když vy s manželkou jste Středočeši a bratři Oršulíkové z Ostravy?

Zkoušíme u nás v Poříčí nad Sázavou a máme vždy takových 4 až 5 dní. Jsme opravdu super parta a po večerech si toho máme hodně co říct. Všichni celý život velmi obdivovali tátu a tak jsou rádi, že v této muzice mohou pokračovat. No a já jim po večerech občas prozradím i nějaké ty nezveřejněné perličky ze zákulisí naší rodiny. Teď nám do toho všeho běhá náš vlk se jménem Fialka, který si občas s námi i zavyje. Jsou mu teprve 4 měsíce, ale dovede neskutečné gymnastické kousky. Se psem tento Saarlooský vlk má totiž pramálo společného.

Ze zkoušení písně Malůvky:

Zdroj: Youtube

Jaký repertoár jste pro svoje koncertování zvolili a proč?

Asi třetina jsou nové autorské písničky, třetina skladby Brontosaurů a zbytek od mé bývalé kapely PŘÍBUZNÍ a také trochu Spirituál Kvintetu, kde táta se strýcem působili zhruba 15 let. Tento rok by mělo vyjít nové CD s novými písničkami. Bude se jmenovat Když tátové hráli a pokřtíme jí na Barče v Praze 10 společně s Fešáky a Tomášem Linkou 30. listopadu.

Od mala jste vyrůstal v hudebním prostředí. Kromě otce a strýce jste se jistě pohyboval mezi dalšími skvělými muzikanty. Existovala pro vás jiná cesta než hudba? Čím jste vlastně chtěl být?

Od tří let jsem uměl vyjmenovat všechny značky automobilů, vedl mě k tomu děda, který sbíral takzvané angličáky. A tak jsem jako malý kluk, vždy toužil být buď taxikářem, závodníkem nebo osobním řidičem třeba prezidenta.

Jan Nedvěd ml. a Příbuzní.Zdroj: se souhlasem Jana Nedvěda ml.

Kde nacházíte čas na vlastní hraní a tvorbu? Pokud vím, staráte se o nahrávací studio, máte vlastní podnikání…

Od roku 2008 jsem měl autoservis a zaměstnance, ale v roce 2018 jsem vše prodal a začal se naplno věnovat projektu Honza Nedvěd. ml a PŘÍBUZNÍ. Využil jsem mých znalostí v nahrávacím studiu a zkrátka tak 10 hodin denně makal a vše pomalu připravoval. Poslední desku, kterou jsme točili v našem studiu byla deska Lunetiků a skupiny Touch a Katka Brzobohatá ze skupiny Holki. Musel jsem se hodně nových věcí naučit, aby i naše deska měla současný křišťálový zvuk.

Jeden z koncertů podzimní šňůry odehrajete i v Týnci nad Sázavou. Sázava…co prvního vás napadne, když tu řeku vidíte nebo slyšíte její jméno?

Les, děda, babička, táta, strejda a synové strýce Františka Vojta a Fanda. A hlavně spousty volného pubertálního řádění, ale také velké výchovy od mého dědy… Tam jsem to opravdu miloval. Dnes jsou to pro mě hlavně krásné vzpomínky. Zmizela většina lidí dobrých mravů a odešlo trampské srdce. Myslím, že od roku 2024 se tam začne stavět dokonce i dálnice. Zkrátka je to pryč a je to velmi smutné. My však jedeme dál a pokusíme vytvořit novou historii.

A tu začnete tvořit mimo jiné na dvou koncertech ve středních Čechách…

Ano, máme před sebou podzimní šňůru, na kterou se těšíme a rádi bychom diváky pozvali nejen do Týnce nad Sázavou 17. září, ale i o den později do Nymburka. Vše lidé najdou na našich stránkách.