Filmovým zážitkům nyní nepatří jen Karlovy Vary, kde za celorepublikové pozornosti začal 55. ročník slavného festivalu. Tradiční filmová přehlídka, rovněž s dosahem nejméně celostátním, se nyní koná také v Českém Šternberku na Benešovsku.

Hladomorna a nádvoří hradu Český Šternberk. | Foto: Pavel Šafránek

Tamější hrad do neděle hostí Noir Film Festival. Prostřednictvím twitteru pozval k návštěvě i krajský úřad, připomínající „unikátnost v našem i evropském měřítku“. „Výlučnost jí dává úzké zaměření na fenomén filmu noir – a zčásti také fakt, nikdo přesně neví, co to film noir je,“ uvádí k této přehlídce.