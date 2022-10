„Zabývám se, kromě jiného tím, že pomáhám restaurovat nástroje a vracet je zpátky do života, jak ve smyčcových kategoriích, tak v kategoriích varhan. Louňovice pod Blaníkem jsou rodištěm velkého barokního skladatele Jana Dismase Zelenky, a to se musí ctít. Jsem proto rád, že louňovické varhany se postupně začnou dávat do pořádku. A já za sebe, v roli patrona, slibuji, že pro to udělám, co bude v mých silách, tedy naprosté maximum,” uvedl při zahájení akce Jaroslav Svěcený.