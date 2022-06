Do Zaječic u Pyšel zavítali možná nejlepší české revivalové kapely výše uvedených světových kapel. Jako první se na podiu vystoupila skupina Špejbl's Helprs. Ta předvedla pořádnou porci poctivé muziky z repertoáru svých australských vzorů. Použití samplů bylo minimální, až třeba na nevyhnutelný zvon v písni Hells Bells, o vše ostatní se postaral muzikantský um jednotlivých členů skupiny. Konec vystoupení byl poznamenán silným deštěm, ale skalní příznivce tvrdé muziky to neodradilo.

Vzhůru do středních Čech. Sedm letních tipů, kdy se vyplatí navštívit region

Otazník visel nad vystoupením kapely Iron Maiden Revival z Prahy. To pořadatelé operativně přesunuli do prostor do sousedící restaurace Oksofrd. I tak si všichni improvizované vystoupení, i přes mnohá technická omezení, pořádně užili.

Další hudební akcí v Zaječicích bude vystoupení skupiny Brutus, které je naplánováno na pátek 29. července.

Richard Karban