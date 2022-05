Tříčlenná porota vybírala nelepší minitým se dvěma až čtyřmi tanečníky a také tým s pěti a více tanečníky.

Soutěž je příležitostí pro zájmová sdružení i školy předvést před odbornou porotou a početným obecenstvem choreografie, které secvičovaly mnohdy celý rok, a porovnat své výkony s ostatními tanečníky v regionu. Všichni mohli bojovat s rozličnými pojetími moderního tance jako jsou street dance, disco dance, taneční aerobic, show dance, hip hop, break dance nebo třeba rap.

„Záměrem projektu je nabídnout žákům pozitivní program využití volného času. Zejména v této náročné době, kdy mnoho dětí a mládeže přestalo sportovat, pevně věřím, že obnovení soutěže po dvouleté pauze bude žáky motivovat k pohybu a radosti ze společně stráveného času,“ uvedla Hana Kohoutová, která soutěž také moderovala.

Vítězné dva týmy v každé kategorii obdržely poháry, diplomy, sladké odměny a věcné ceny a budou Benešovsko reprezentovat 18. května v krajském kole v Mladé Boleslavi.

Středočeský taneční pohár 2022



kategorie, umístění, název, postup



I. tým 1.st. 1. MiniJ – DDM Benešov (Star sprite) ANO

I. tým 1.st. 2. Worms – 1.ZŠ Sedlčany (Move it) ANO

I. tým 1.st 3. Rainbow Princess – ZŠ D. Karlovice (Good day) NE



I. mini 2.st 1. Chear dance team – MěDDM Vlašim (Swipe it of) ANO

I. mini 2.st 2 Anet a Judit – 1. ZŠ Sedlčany (Strange) ANO

I. mini 2.st 3 ZŠ a MŠ Postupice (Sweet dendelions) NE



II. mini 3.st 1. Energy – SOŠ a SZŠ Benešov ANO

II. mini 3.st 2. Chear dance team – MěDDM Vlašim (How you like that)ANO

II. mini 3.st 3. Chear dance team – MěDDM Vlašim (Into you) NE



II. tým 2.st 1. Youngsters – DDM Benešov (Boop Stamp) ANO

II. tým 2.st 2 Joungsters – DDM Benešov (We are back) ANO

II. tým 2.st 3 Pulse fitness Benešov (Creed) NE