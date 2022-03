Po přestávce přišla na řadu autorská poezie Martina Veselky. A na závěr vystoupil, řečí hudební branže headliner, písničkář Člověk krve.

Návrat k původnímu stylu

Nedalo se nezeptat, zda by některé písně na albu nahrál z pohledu dvou let jinak a čím se nové album liší od předposledního vydaného díla a to singlu Nitrožilně. Jan Senft to shrnul do stručné odpovědi: „Občas mám takové nutkání si říct, že jsem mohl něco malinko změnit, ale hned mě to přejde. Jsem spokojen s tím, jak to bylo nahráno.“

Dům dětí a mládeže v Benešově hledá dobrovolníky pro pomoc uprchlíkům z Ukrajiny

Podle jeho slov je V kuchyni návrat zpět k jeho původnímu stylu. „Singl Nitrožilně byl spíš experiment,“ vysvětlil. Důkazem návratu je i to, že při svých vystoupeních hraje Senft na svou první koupenou kytaru.

Hudební večer doprovázela výstava fotografií Barbory Novákové. Snímky byly v závěru použity jako symbolické honoráře pro vystupující.

Nové CD lze zakoupit také v pokladně sázavského kláštera. Veškerý finanční zisk z prodeje bude věnován na opravu kostelních lavic.