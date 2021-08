Fantom se zjeví na zámku Konopiště. Přinese muzikálové, operní a filmové hity

/FOTOGALERIE, VIDEO/ Na nádvoří zámku Konopiště zavítá v pátek 20. srpna večer koncertní projekt Fantom na zámku. Diváci se mohou těšit na The Music Of The Night, jednu z ústředních písní muzikálu Fantom opery, a hity z muzikálů Dracula, Sunset Boulevard nebo West Side Story.

Z koncertního projektu Fantom na zámku. | Foto: West Media Group

„Zastávka v Konopišti zakončí letošní mini turné, kdy jsme z důvodu covidové pauzy vybrali pouze tři zámky: Kynžvart, Litomyšl a v pátek 20. srpna Konopiště. Již nyní však pracujeme na turné 2022 kde bychom měli s Fantomem objíždět přední české zámky a hrady" říká autor a producent projektu Václav Šiška. Zdroj: Vimeo Ambasadorem tohoto nového koncertního projektu se skvělou audiovizuální show je významný český klarinetista, saxofonista, hudební skladatel a dirigent Felix Slováček. Jak sám říká, diváci se mají na co těšit, ať už na samotný umělecký zážitek z vystoupení Radima Schwaba a Moniky Sommerové, skvělý zvuk a vizuální show tak oko potěší i speciální nasvícení zámku která dodá koncertu nevšední atmosféru. Zdroj: Vimeo Na zámku Konopiště zazní The Music Of The Night, jedna z ústředních písní muzikálu Fantom opery, a hity z muzikálů Dracula, Sunset Boulevard nebo West Side Story. „Koncert na nádvoří vybraných zámků jsme koncipovali pro širokou veřejnost, mohou přijít jak děti, rodiče, tak i prarodiče, všichni si odnesou skvělý zážitek," dodal Šiška. Koncert začne v pátek 20. srpna ve 21 hodin, areál se otevře o hodinu dřív. Vstupenky lze zakoupit online na oficiálních stránkách www.fantomnazamku.cz.