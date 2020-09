Divokej Bill koncertoval v klidu, policie práci neměla

Divokej Bill doma. To bylo o víkendu označení vlastně již tradiční akce, v jejímž rámci se populární kapela Divokej Bill vrací do Úval na Praze-východ – tedy do prostředí, odkud se původně vydala dobývat srdce posluchačů z celé republiky.

Divokej Bill na Úvalsku. | Foto: Policie ČR