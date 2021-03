Přesto si v těchto nelehkých dnech na nás našla chvilku a poskytla nám rozhovor.

Pracujete na ARO Ústřední vojenské nemocnice v Praze. Co společného má muzika s medicínou?

Muzika a medicína se můžou zdát jako dvě odlišné věci, nicméně mají mnohé společné. Jsem přesvědčená, že ať už člověk dělá cokoliv, měl by to dělat s láskou a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Ve zdravotnictví je tento pohled nezbytný, a protože se mi osvědčil, aplikuji ho i v muzice. Osobně se ráda zabývám otázkou blízkosti. Je úžasné cítit blízkost s lidmi, kteří jsou na koncertě, baví se, zpívají se mnou texty a cítí se s nimi ztotožněni. Podobnou a přitom úplně jinou blízkost cítím, když prožívám s pacientem složité chvíle jeho života. Stále je to blízkost plná hlubokých emocí. Dobré i špatné emoce nám připomínají to, že žijeme.

Práce ve zdravotnictví je náročnou v "běžném" režimu, natož v době koronaviru. Jak tato situace zasáhla do vašeho soukromého života? A ovlivnila vaši tvorbu?

Situace spojená s koronavirem zasáhla do všech oblastí mého života. Když jsem začala sloužit i v "covidáriu", omezila jsem kontakty s rodinou, jelikož jsem v bezprostřední blízkosti nákazy. Ze stejného důvodu musela jít stranou i kapela, protože všichni mají rodinu, kterou bych tak přeneseně mohla ohrozit. Tím, že omezuji veškeré aktivity, mám více prostoru na odpočinek, který je teď nezbytný pro moje zdraví. Mám čas psát texty a věnovat se nástrojům, které před covidem jen smutně stály v koutě. Začala jsem více číst a z toho mám velkou radost. V knihách nacházím spoustu moudrosti a inspirace. Jo, a taky háčkuju náramky.

Sabina Ludányiová

Benešovská rodačka, sedmadvacetiletá zpěvačka, instrumentalistka, skladatelka a textařka Sabina Ludányiová, je profesí zdravotní sestra. Studovala na VŠ v Českých Budějovicích, magisterské studium absolvovala v Pardubicích. Hudební zkušenosti nabírala již ve čtrnácti letech, kdy zpívala se zábavovou kapelou. Poprvé o sobě dala vědět v roce 2015 debutovým autorským albem Nahá. K titulní písni natočila videoklip. Po nahrání alba založila kapelu, se kterou v roce 2017 natočila singl Inkoust a v roce 2020 představila album Maják. Na stejnojmennou píseň, plnou podmanivých tónů a myšlenek natočila videoklip v dalekém Dánsku na pobřeží severního moře. Ve stejné době natočila časosběrný dokument, který dotvořil vizuální podkres další písně z tohoto alba pod názvem Způsob. S kapelou hraje pop s prvky rocku, folku a dalších hudebních žánrů, což osloví široké publikum a potěší jakoukoliv věkovou skupinu.

Čím jste chtěla být jako malá holčička?

Jako malá jsem chtěla být od policistky přes baletku po astronauta nebo popeláře. Maminka mi vštěpovala, že můžu být čímkoliv na světě, takže jsem se často nechávala unášet rozličnými scénáři různých zaměstnání. Nakonec jsem ale šla v jejích šlépějích, protože byla vždy mým vzorem.

Teď se pojďme věnovat muzice. Vaše autorské debutové album vyšlo v roce 2015. Kapelu jste založila až o něco později. Chtěla jste původně hrát a zpívat "sólo"?

Neměla jsem v plánu založit kapelu, nicméně po vydání prvního alba mě napadlo, že si deska zaslouží pořádný křest. Během pár měsíců jsme se dali dohromady a na křtu v Malostranské besedě jsme už byli tak skvělá parta, že jsem se rozhodla pokračovat společně s kapelou. Hrát sólo má svoje výhody, ale když narazíte na skupinu skvělých lidí a perfektních muzikantů, rychle si na to zvyknete.

Na které hudební nástroje hrajete? Předpokládám, že jste navštěvovala místní "zušku" .

Můj primární nástroj je kytara, nicméně si pomáhám při skládání i pianem a bavím se hrou na bicí. Benešovskou ZUŠ jsem navštěvovala v rámci zpěvu. Bylo ale podmínkou splňovat i hodiny hudební nauky a v nauce jsem nebyla nejostřejší tužka v penále… Po hodinách lamentování vyučujících a nesčetných nedostatečných jsem se rozhodla jít cestou menšího odporu (vlastního). Na kytaru jsem chodila k Robertu Slezákovi, který mi dal skvělý základ a já ho postupně rozvíjela a začala psát vlastní písně. V rodině muzikanty nemáme, ale snažím se je z našich nejmladších rodinných příslušníků vykřesat, ať v tom nejsem sama.

Téměř všechny písničky, které spolu s kapelou hrajete, jste otextovala a zároveň jste spoluautorem melodie. Co vás inspiruje?

Inspiraci nacházím v myšlenkách a příbězích, které se týkají mě nebo mých blízkých. Jsou emoce, které zvládnou natolik pohnout s člověkem, že je pak snadné se jimi nechat naplnit a nechat je proudit skrz texty a melodie. Poslední rok se mnou hýbe současná situace. Pracuji jako zdravotní sestra v první linii. Vyčerpání, zbytečná smrt a utrpení mi nejsou cizí. Jsem na takové skutečnosti zvyklá, ale tento poslední rok "tančení na žiletkách" je něco nového a všechny emoce se dostávají hlouběji než kdy dřív.

Můžete nám představit svoji kapelu?

Basáka Vojtu Gavendu možná čtenáři znají i jako herce z benešovského divadelního spolku DeFormace. Michal Navrátil, multiinstrumentalista, skladatel a student HAMU sedí za klávesami. Něžnou Nelly Helclovou můžete znát jako houslistku a vokalistku, která studuje housle v Linci. Novým přírůstkem je Jirka Pilát, který hraje na elektrickou kytaru, a mohli jste ho vidět v benešovské kapele From is gone nebo Karbyn. Nejnovějším členem je Petr Kupka, velmi šikovný bubeník, který hraje stejně jako Michal na mnohé nástroje a produkuje i vlastní hudbu. Skvěle jsme si sedli a považujeme se za takovou muzikantskou rodinu. Těším se, až si společně zablbneme na pódiu, tak jako naposledy na Benešov City live v den mých narozenin. Byl to jeden z nejkrásnějších koncertů, co jsem kdy zažila. Domácí publikum je prostě nejlepší.

Co připravujete pro své fanoušky na letošní rok? A jak kapela funguje v době koronaviru?

Na letošní rok máme domluvených pár koncertů, nicméně uvidíme, co nám epidemická situace dovolí. Ráda bych natočila dvě rozpracované písně a vydala je společně i s videoklipem, který je už také v přípravné fázi. V této době fungujeme přes internet. Když napíšu novou věc, tak ji kapele pošlu a každý muzikant si připravuje svůj part. Jakmile to bude možné, sejdeme se a dáme píseň dohromady. Je to jiné, než jsme doposud znali. Ale máme výhodu technologií, takže jsme schopni pracovat, i když nemůžeme být spolu. Dali jsme dohromady internetový obchod na facebooku, kde si můžou fanoušci pořídit různé krásné věcičky, díky kterým nás podpoří v našich plánech. Mohou nás najít i na instagramu, kam dávám střípky nejen z muzikantského života, ale i toho momentálního, zdravotnického.

Jana Křížová