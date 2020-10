Před budovou kulturního domu se souboru dostalo milého uvítání od pořadatelů z řad členů místního divadelního spolku Jiřího Voskovce. Byl mu předán pamětní list a každému z herců byl věnován skleněný hrnek s logem samotné přehlídky. Úvodu se tentokráte ujala trojice dětí v kostýmech a s líčením ve stylu Osvobozeného divadla. Po něm následovala hra samotná.

Hru Hospoda Na mýtince z dílny Divadla Járy Cimrmana jistě netřeba představovat. Skupina Trapas jí pojala po svém. V programu režisér Pavel Klepač uvádí, že jde o velmi volné zpracování této známé hry.

Tak jak je u cimrmanovských her zvykem, i tato hra začíná seminářem. Ten byl proti originálu upravený a prolínaly se do něj prvky seminářů z jiných her, například ze hry Dobytí severního pólu. Odezva diváků byla různá, některé zaujal více, některé méně.

Samotná hra už byla zábavnější. Herecké výkony byly vyrovnané a celkové podání bylo blízké své předloze v podání herců žižkovské scény. Trochu to bylo i umocněno tím, že herec Mirek Tupec v roli policejního inspektora Trachty, byl svým zjevem i hlasem podobný zesnulému herci Jaroslavovi Weigelovi. Zpěvní party proti originálu přednesla zpěvačka, o živou hudbu se postaral houslista.

Pozměňujících prvků bylo více, například „letící“ vzducholoď Led Zeppelin, procházející Červená karkulka následovaná vlkem a myslivcem nebo Jeníček a Mařenka hledající cestu. Dokonce se tam mihl i Zdeněk Svěrák nesoucí vratné láhve v přepravce, tedy jen zprostředkovaně. Byly tam i drobné úpravy textu, ale z velké části byly dialogy zachovány.

Diváci, kterých se sešlo téměř šedesát, odměnili herce velkým a zaslouženým potleskem. Pokud jste znalci díla Járy Cimrmana a jdete na tuto hru s vědomím, že to nebude zcela podle původní verze a přijmete nové pojetí hry, můžete se pobavit. Pokud lpíte na původní podobě, asi budete mít ke hře výhrady. Určitě ale stojí za to jí vidět. Skupině Trapas dal souhlas k šíření jejich verze hry herec žižkovského divadla Miloň Čepelka a premiéru hry navštívil i jeden ze synů Ladislava Smoljaka.

Zda se můžeme těšit na další představení v rámci přehlídky Voskovcova Sázava, to ukáže čas. Doufejme, že se situace kolem covidového onemocnění v blízké době uklidní a budeme moci znovu nejen do divadel, ale i do jiných kulturních a společenských zařízení.

Vladimír Trmal