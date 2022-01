Porota ocenila polsko-francouzsko-český film za skvěle umělecky uchopené zobrazení praktik totalitní moci. Příběh marného boje o spravedlnost a důstojnost je inspirovaný skutečnými událostmi z komunistického Polska 80. let dvacátého století.

Ulička přízraků. Del Toro vtáhne diváky do svého nejtemnějšího filmu

Pro ceny si přišli také David Sís za režii dokumentárního filmu Sny o toulavých kočkách a tvůrci televizního seriálu Ochránce.

Další Trilobity získali Michaela Pavlátová za animovaný snímek Moje slunce Mad, Miroslav Bambušek za scénář a režii hraného filmu Lidi krve a Adéla Komrzý za dokument Jednotka intenzívního života.

Citron míří do České televize

Cenou Vladislava Vančury 2022 vyznamenali porotci hudebního skladatele, dirigenta, herce a mága Jana Klusáka, jenž ji dostal za celoživotní dílo. Cenu Moc bezmocných vyhráli Adéla Špaljová a Tomáš Etzler s filmem Nebe.

Odznak Vysočina: Filmařina je dřina, herci ale byli milí, říkají obyvatelé Ledče

Tradiční kritický Citron míří do České televize za dramaturgický plán hrané seriálové tvorby na rok 2022, neboť podle poroty nemá televize veřejné služby za peníze koncesionářů dělat to, co jim komerční kanály poskytují za své.

Porota posuzovala celkem 164 audiovizuálních děl, z toho 86 hraných filmů (5 seriálů), 73 dokumentů a publicistických děl (z toho dva cykly) a pět animovaných snímků.