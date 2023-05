/VIDEO, FOTOGALERIE/ Třináctý ročník okresního kola Středočeského tanečního poháru se konal v pondělí 15. května v divadelním sále benešovského Hotelu Pošta. Záměrem projektu, který pravidelně pořádá Střední odborná škola a Střední zdravotnická škola (SOŠ a SZŠ) Benešov je zejména snaha nabídnout žákům základních a středních škol pozitivní program využití volného času.

Okresní kolo Středočeského tanečního poháru v sále Na Poště v Benešově | Video: Deník/Zdeněk Kellner

Tanec je totiž aktivní prostředek prevence rizikového chování na školách. Zadání stylu tance bylo přitom přizpůsobeno možnostem dětí za základních škol. V propozicích je uvedeno, že se jedná o moderní tanec, který má trvat nejvýš tři minuty, přičemž má vycházet z tanců latinskoamerických, standardních, výrazových a scénických, orientálních, irských, country, flamenka nebo klasického aerobiku.

„Po covidové době se děti vrátily k tancování, za což jsem moc ráda,“ potvrdila Hana Kohoutová z pořadatelské školy, hlavní organizátorka soutěže s tím, že na parketu vystoupí celkem 34 skupin. „Dohromady je zapsaných 285 tanečníků,“ doplnila.

Do benešovského okresního kola poslaly své zástupce Dům dětí a mládeže Benešov a základní školy z Vlašimi, Postupic, Dolních Kralovic a také Štěchovic v okrese Praha-západ. Za střední školy soutěžili tanečníci z SOU stavebního Benešov, SOŠ a SZŠ Benešov.

Sázavská sokolovna se proměnila v Orient. Tanečnice v ní předvedly ladné pohyby

Níže uvedené nejlepší týmy postoupily do krajského finále, které se koná 23. května v Mladé Boleslavi.

Středočeský taneční pohár - týmy postupující do finále

Kategorie 1. st. ZŠ - minitýmy

1. místo: Two stars (Zumba – MěDDM Vlašim)

2. místo: Head & Heart

Kategorie 1. st. ZŠ - týmy

1. místo: Boom (DýDýeM – DDM Benešov)

2. místo: Sunshine (ZŠ a MŠ Dolní Kralovice)

Kategorie 2. st. ZŠ - minitýmy

1. místo: Nerozluční (ZŠ Votice, SOŠ a SZŠ BN)

2. místo: Queen Power (Double – DDM Benešov)

3. místo: Light on (Jiskra – ZŠ a MŠ Dolní Kralovice)

Kategorie 2. st. ZŠ - týmy

1. místo: Run Boy Run (Double Dý eM – DDM Benešov)

2. místo: Ať tě provází síla (Pulse fitness Benešov)

Kategorie SŠ - týmy

1. místo: No trouble (Zumba – MěDDM Vlašim)

2. místo: I like it (Jezevci – SOU stavební Benešov)