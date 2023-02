Nastalo období změn obsazení kapely, až se v roce 1984 vytratila skupina z hudební scény.

Návrat přišel o deset let později, na koncertě v pražském Rock Café, který se konal při příležitosti vydání alba The best Abraxas. Kapela se rozhodla pokračovat v původní, až na jednu výjimku, zakládající sestavě. Takto vystupovala až do roku 2011, kdy opět došlo k personálním změnám.

V současnosti vystupuje Abraxas v sestavě Slávek Janda - kytara a zpěv, Ivan Doležálek - baskytara a zpěv, na bicí hraje Zbyněk Husa.

V Benešově dokázala, že poctivé muzika bez technických berliček stále láká posluchače.