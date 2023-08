/VIDEO, FOTOGALERIE/ Masarykovo náměstí v Benešově zaplnili v pátek 4. srpna především fandové americké rockové skupiny Kiss. Tu si vzala za vzor revivalová kapela Kiss Czech Company, díky které zněly v rámci akce Benešov City Live po celý večer z pódia skladby legendárních “kisáků“.

Benešov City Live: koncert revivalové kapely Kiss Czech Company na Masarykově náměstí v Benešově | Video: Richard Karban

Interpretace svých slavných vzorů se čtveřice muzikantů zhostila na jedničku. Její set se skládal ze zásadních hitů, největší aplaus publika si však jednoznačně získala patrně nejslavnější píseň I Was Made for Lovin' You. Ta se v době svého vzniku stala se obrovským hitem nejen mezi fanoušky skupiny, ale také u posluchačů disco stylu.

Samozřejmostí vystoupení kapely z moravského Opatova byly kostýmy a make-up, který ke kapele Kiss neodmyslitelně patří.

Podívejte se: Na Benešov City Live vystoupili Jan Sahara Hedl s Blankou Šrůmovou

Jedna z nejslavnějších rockových kapel světa vznikla v roce 1973 v New Yorku. Založila ji čtveřice muzikantů Ace Frehley, Peter Criss, Paul Stanley a Gene Simmons. Poslední dva jmenovaní působí v kapele dodnes. Kiss odehráli v rámci svých tour v České republice celkem 12 koncertu. Kapela se rozhodla ukončit svou hudební kariéru závěrečným koncertem na místě svého vzniku, v New Yorku.