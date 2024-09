Připomněla také, že ke krádeži došlo v místě, kam nesměřují bezpečnostní kamery obchodu, proto policisté neznají podobu pachatele. Podařilo se jim ale ztotožnit některé důležité svědky, kteří mohli zloděje vidět.

„Bohužel ani jejich výpovědi k objasnění případu nepomohly. Policisté by proto potřebovali vyslechnout ještě jednoho svědka, kterého se jim ale do současné doby nepodařilo ztotožnit a který by jim mohl podat důležité svědectví k osobě pachatele krádeže,“ tvrdí mluvčí.

Policisté proto žádají muže na fotografii, možného důležitého svědka, aby se přihlásil na telefonní číslo 735 785 558 (nonstop) nebo na linku 974 871 700 (v době od pondělí do pátku od 7 do 15 hodin).

„Dále také žádáme i ostatní, kteří by svědka poznali, aby se policistům ozvali na uvedená čísla,“ dodala Barbora Schneeweissová.