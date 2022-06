Proč je vaším nejoblíbenějším brněnským podnikem americká restaurace U Starýho Billa v centru města? Výborně tady vaří a mají tu zahrádku, kde si můžu zapálit. Obvykle si tu dávám vynikající fazolovou polévku a cibulové kroužky. Navíc se restaurace nachází jen pár kroků od mého bydliště v Antonínské ulici, takže sem chodím pravidelně jednou až dvakrát do měsíce.

Jaký je váš nejoblíbenější pokrm a nápoj?

Ze všech jídel nejraději mám plněné papriky s houskovým knedlíkem. Vždycky mi je vařila maminka a od ní se to naučila moje žena, se kterou letos v červnu slavím čtyřicáté výročí od svatby. K pití upřednostňuji bílé víno - veltlínské zelené, pálenky a tureckou kávu.

Vaříte doma?

Pro rodinu občas rád něco uvařím. Nejčastěji dělám čínu z kuřecího masa, výborné karbanátky a houbovou omáčku. V mé plné kompetenci je příprava tradiční štědrovečerní večeře. Z rodiny sice kapra nikdo nejí, ale já ho během dvou až tří dní sním celého.

Na čem nyní pracujete?

Aktuálně točím seriál Pálava, kde mě čeká ještě zhruba dvacet natáčecích dnů. Hraji tam postavu Olina Vlčka, starosty obce Křetice. Dále načítám knihu Myslet jako římský císař a hraji na letní scéně Městského divadla v pohádce O statečném kováři, v muzikálu Noc na Karlštejně a v komedii Lakomec.

Jaká role vás nejvíce proslavila?

Slavný jsem se stal díky roli poručíka Josefa Ambrože v českém seriálu Četnické Humoresky. Seriál se točil deset let a já jsem hrál ve všech devětatřiceti dílech. Po odvysílání prvních pár dílů mě lidé začali poznávat na ulici, žádat o podpisy a fotky.

Popište čtenářům práci herce.

Práce herce je podle mě úžasná. Jednou jsem král, podruhé žebrák, potřetí podvodník. Nejvíce mě na tom baví ta různorodost a také to, že mě jednou lidi chválí a podruhé mi nadávají. V jednom dramatu jsem na jevišti stál úplně nahý a diváci na mě pořvávali, co si to dovoluji a že skončím s šutrem na krku na dně moře.

Kdy jste vstoupil do pomyslné síně slávy?

Od roku 2000 mám otisklé dlaně na brněnském chodníku slávy před tamním Městským divadlem. Když mě moje žena poprosí, zda bych nevysál, tak odpovím, nezlob se, já mám ruce na chodníku. (smích)

Na co z vaší kariéry rád vzpomínáte?

Určitě na setkání s egyptským hercem Omarem Sharifem. Když mi kamarád řekl, že tato hollywoodská hvězda přijede do Brna na otevření herny na Vinohradech, tak jsem byl perplex a nevěřil tomu. Celou akci jsem moderoval, takže jsem ho přivítal a potom jsme si spolu zahráli ruletu.

Jak dlouho moderujete v rádiu?

Už šest let mám vlastní rádiový pořad Srdcovky, který denně poslouchá kolem 130 tisíc lidí. Vysílám ho vždy dopoledne na Českém rozhlase Brno. Posluchačům hraji písničky na přání k výročí svatby, k úspěšně dokončené maturitě, státnicím či jako vzpomínku na zemřelé. Nejoblíbenější skladby jsou Švihák lázeňský nebo Když si báječnou ženskou vezme báječný chlap.

Komu jste jako dabér propůjčil svůj hlas?

Nejznámější postavu, kterou jsem daboval, byl Cliff Barnes ze seriálu Dallas. Poté jsem propůjčil hlas teleshoppingovému prodavači Horstu Fuchsovi a Ottfriedu Fischerovi alias Benovi ze seriálu Big Ben.

Jak trávíte svůj volný čas?

Mezi mé koníčky patří lenošení, malování a hra na kytaru. Uchvátilo mě malování obrazů podle čísel. Namaloval jsem Seana Conneryho, Freddieho Mercuryho či Marilyn Monroe. Můj oblíbený zpěvák je Petr Ulrych a písnička Až jednou červánky, kterou hraji i na kytaru včetně trampských písní. Také se těším, až pojedeme v srpnu s kolegy pod širák. Jsou to naše každoroční tématické výlety po Česku třeba do pivovaru.

Zdroj: Deník Která místa rád navštěvujete?

Chodím tam, kde se kumuluje hodně lidí. Nejčastěji do kaváren především kvůli atmosféře, ne kvůli kávě, poté do parků a na náměstí. Dokud se tam mohlo kouřit, tak jsem pravidelně chodil na páté nástupiště brněnského vlakového nádraží a pozoroval lidi. Měl jsem čas a nikam jsem nespěchal.

Věnujete se i dobročinnosti?

Jsem patronem brněnského Parkinsonova klubu. Jeho předsedkyně Eva Vernerová mě před dvanácti lety oslovila a mě se to líbilo. Rád pomáhám lidem, takže je podporuji dodnes.

Zdeněk Junák

- brněnský herec, dabér a moderátor

- narodil se v Kroměříži, dětství strávil v Kelčanech na Hodonínsku a Starém Městě na Uherskohradišťsku

- je mu 70 let

- vystudoval Janáčkovu akademii múzických umění v Brně

- od roku 1992 hraje v Městském divadle Brno

- má ženu Irena, dceru Zuzanu a vnoučata dvojčata Sabinu a Sebastiána (11 let)

- miluje plněné papriky a kavárny



Gabriela Pirklová

- narodila se v Ústí nad Orlicí na Pardubicku

- je jí 32 let

- rok pracuje v Brněnském deníku Rovnost, kde píše o událostech z tamních městských částí

- miluje cestování, beachvolejbal, brunche a zvířata

- jejím nejoblíbenějším jídlem jsou lasagne