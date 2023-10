Byl jednou z ústředních postav hokejového derby. Dominik Florián si v duelu s Benešovem připsal gól a asistenci při výhře hostů 3:1. Ve druhé třetině se postaral o vítěznou trefu. Kapitán Vlašimi mohl navíc ještě svůj výkon vyšperkovat, když se ujal trestného střílení. Domácí brankář Jan Štěpánek ho ale vychytal. I tak ale mohl být vůdce Rytířů nadmíru spokojen a to nejen s výsledkem.

Vítězný pokřik vlašimských hokejistů | Video: Deník/Ondřej Jícha

Vyhráli jste na půdě největšího rivala 3:1. Jak byste utkání zhodnotil?

Nádherný pocit! Pro každého tohle vítězství strašně moc znamená. Myslím si, že jsme bojovali jako tým, i když jsme nechali hodněkrát vyloučit. Říkali jsme si před zápasem, že tak nesmíme dělat. Zvlášť tady před fanoušky. Hrát tady v Benešově je těžké. Utkání jsme ale zvládli, bojovali jsme jako tým a urvali vítězství.

Co rozhodlo utkání z vašeho pohledu?

Myslím, že bojovnost, protože jsme dokázali i přes všechna oslabení dát tři důležité góly a prostě jsme utkání ubojovali.

Vy sám jste dal vítězný gól v přesilovce …

Puk tam vypadl ke mně. Pak jsem se jenom snažit dát gól.

Pak jste se ujal i nájezdu. Věřil jste si, nebo jste byl zvolen?

Trenér mi řekl, ať tam jdu, tak jsem šel. Vzal jsem tu tíhu, že bych měl jet a dát gól. Chtěl jsem poslat puk mezi nohy, bohužel to neklaplo. Naštěstí jsme vyhráli.

Oproti předchozím derby bylo tohle celkem klidné. Překvapilo vás to?

Opravdu bylo nejklidnější, co jsem zažil. Co vím, tak v minulosti byli mnohem víc vyhrocené. Trošku mě to překvapilo, ale jsem rád, že bylo takhle kultivované a že jsme hráli hokej a že vše zůstalo na ledě a nebyly tam žádné šarvátky.

Čím to?

Ono je to shoda okolností. Když v zápase nastane špatný faul, tak se utkání zvrtne. Je to také o rozhodčím. Myslím si, že utkání celkem zvládl, i když jsme měli hodně oslabení. Ale je to fakt o tom, že když tam někdo udělá hrubý faul, tak utkání jde do kopru a začne se to mlít. I fanoušci jsou pak rozbouření. Teď ale oba týmy hrály v rámci disciplíny hezky a podle toho utkání dopadlo.

Video: Rytíři vyloupili benešovskou tvrz. Lvy zkrotili třemi góly v přesilovkách

Potvrdilo se, že derby nemá favorita?

To všichni víme. Kdo to sleduje, tak ví, že i když se poskládá jakkoliv dobrý tým, tak když přijde derby, tak v něm favorit není. Je hlavně o tom, kdo nechá na ledě víc, kdo tam bojuje a tak.

Není trošku kaňka dýmovnice z vašeho tábora fanoušků, která začala kouřit po konci zápasu?

Tak to vždy nikdo nerad vidí. Vždy apeluji na všechny okolo mě, aby se chovali slušně, protože tohle akorát škodí tomu hokeji, jako ve všem.