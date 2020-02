„Během Reprezentačního plesu města Kladna byl hlavní cenou tomboly podepsaný dres Jaromíra Jágra. Výherce Lukáš Kubica, který ho získal, poskytl dres dále do dražby, jejíž výtěžek pomůže obyvatelům požárem zasaženého domu,“ vysvětlil tiskový mluvčí kladenského klubu Rytířů Lukáš Jůdl.

Dražba probíhá na facebookové stránce „Kladno žije“ ZDE a probíhá až do 20. února. Vyvolávací cena byla 1 koruna a už druhý den po zveřejnění této aukce se hodnota vyšplhala na 12000 korun.

Pomoci můžete i jinak. V neděli 16. února proběhne benefiční akce s názvem „Na pomoc Americké“. Hlavní hvězdou večera bude zpěvačka Olga Lounová, velká fanynka kladenských Rytířů. V Městském divadle Kladno, kde se akce koná (od 16:00 do 22:00), vystoupí třeba také All Right Band, The Beatles Revival či Josef Fousek.

Vstupenky si můžete koupit v Městském informačním centru T.G.M. 499 Kladno, na pokladně Městského divadla Kladno či pokladně Divadla Lampion. Výtěžek z akce jde opět obyvatelům panelového domu v ulici Americká. Přispět můžete také prostřednictvím účtu 229954136/0300.