Hokejisté Vlašimi se soustředili na to, aby jim vyšel vstup do utkání. To se podařilo možná ještě lépe, než bylo v plánu. „Zápas se vyvíjel jednoznačně, soupeř nekladl nějaký výraznější odpor. V polovině první třetiny jsme vedli o čtyři branky a bylo po zápase,“ usmíval se po zápase vlašimský trenér Jan Jaeger.