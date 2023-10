Hokejisté Vlašimi dostali před vlastními fanoušky od Poděbrad na vyučenou. Zejména v přesilovkách. V zápasech jich měli opravdu hodně, ale dokázali využít pouze jedinou. Ještě k tomu v závěru utkání, když už bylo o vítězi rozhodnuto. Rytíři doma prohráli 3:6.

Hokejisté Vlašimi doma prohráli s Poděbrady. | Foto: Ondřej Jícha

Utkání přineslo hodně vyloučení a řadu vzájemných. Hosté nakonec obdrželi 42 trestných minut, když jim udělen i vyšší trest. Vlašim ale s tolika přesilovkami naložila bídně a výsledkem byl pouze jeden gól při početní výhodě, když se v 57. minutě prosadil Zelingr. Pouze už ale korigoval skóre a mírnil porážku na konečných 3:6.

„Měli jsme dost přesilovek na to, abychom otočili zápas na naší stranu. Bohužel početní výhody byla jedna velká katastrofa. Nezbývá, než se z toho poučit a být příště lepší a být připravení,“ řekl 24letý obránce. Vlašim se držela soupeře do poloviny utkání, když dokázala dvakrát srovnat. Poté ale Poděbrady udeřily dvakrát v rychlém sledu a vytvořily si klíčový náskok. V závěrečném dějství odskočily dokonce do vedení 6:2, když skórovaly i v oslabení a bylo po zápase.

„Poděbrady byly určitě hokejovější než my. Nedali jsme si jedinou kloudnou přihrávku. Od nás zbrklý výkon. Nechtěli jsme puk, když jsme ho měli, tak hrál jenom hráč s ním na hokejce. Nepomáhali jsme si navzájem. Soupeř zaslouženě vyhrál,“ uznal sportovně Zelingr, který se po dlouhé době vrátil tam, kde se naučil hrát hokej. Na vlašimský led.

Vlašim – Poděbrady 3:6 (1:2, 1:2, 1:2)

Branky: 14. Cerk (Kočí), 25. Herwig (Kočí), 57. Zelingr (Bauer, Florián) – 7. Rindoš (Kejdana), 17. Čapek (Karoch), 26. Kejdana (Rindoš, Verbík), 29. Tuma (Rindoš), 47. Kejdana (Rindoš, Verbík), 51. Král (Kejdana). Vyloučení: 7:12. Využití: 1:1. V oslabení: 0:1. Rozhodčí: Jaška – Havel, Levý.