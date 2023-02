„Vlašim vyhrála zaslouženě, chtěla zápas víc,“ uznal po zápase jeden z tahounů Benešova Michal Kaňka. „Hráli jsme jako jeden tým. Všichni bojovali za druhého, nechali tam duši. Na ledě byl znát náš týmový duch, který nás dovedl k vítězství,“ uvedl na druhé straně Jiří Beneš, který se v utkání blýskl dvěma přihrávkami.

Derby bylo hodně emotivní a jiskřivé. Rozhodčí Doubek vylučoval na každé straně desetkrát. Nicméně i tak byl Kaňka na jeho adresu kritický. „Totálně zpackal hokej na obě strany. Pískal fauly, které neviděl a ty jasné naopak přehlédl,“ nebral si servítky Kaňka. Vlašim využila dvě početní výhody, Benešov jednu. Domácí ještě k tomu jednou udeřili v oslabení.

„Přehráli jsme je jednoduchostí. Oni chtěli kombinovat, ale my jsme hráli pořád jednoduše, ale my jsme hráli svojí hru a nechtěli se přizpůsobit, což rozhodlo,“ mínil Beneš. Na druhé straně chyběly Benešovi dva střelci Mareček s Kohoutem a o další hráče přišli hosté, když jejich dva hokejisté skončili na mantinelu. Nejprve Holánek, který si ze střetu odnesl bolest hlavy, nechtěl hrát, ale nastoupil a utkání dohrál.

Mnohem hůř dopadl v závěrečném dějství Starec. Jeho tělo zůstalo po nárazu dlouho bezvládně ležet na ledě a všem přítomným zatrnulo. Po několika minutách se podařilo útočníka hostů dostat na nosítka a odvézt do nemocnice. „Měl by být v pohodě. Měl zapadlý jazyk. Okamžitá první pomoc pomohla,“ uklidňoval Kaňka. Jeho spoluhráč by se nejpozději do 14 dnů měl objevit zpět na ledě.

Inkriminovaný okamžik ale rozhněval tábory obou fanoušků, kteří se do sebe pustili nejen slovně, ale i fyzicky a zejména příznivce hostů musel uklidňovat Pavel Dušek. Odstoupení benešovského hráče na nosítkách ovlivnilo zbytek utkání, které se už naštěstí dohrálo v klidném tempu. „Od úrazu Starce se zápas dohrával. Někteří nechtěli dohrávat zápas, jenom ti, co chtěli, ho dokončili,“ přiznal Kaňka. „S gólmanem jsme si říkali, ať dohrajeme zápas v klidu a ať je připravený vše pochytat,“ dodal na druhé straně Beneš.

Vlašim tak přerušila sérii čtyř porážek v řadě v derby a zvítězila 7:4. „Je to určitě skvělé, bez pochyb!“ jásal bek domácího týmu. „Vyhráli jsme čtyři derby v řadě, tak byla otázka času, kdy vyhrají oni. Před tím jsme se střídali,“ podotkl Kaňka. Benešov tak musel před nadcházejícím play-off strpět těžkou porážku. „S námi to nezamává, musíme ale zlepšit hru, protože s tím, co předvádíme, bychom tam neuspěli,“ uzavřel zkušený hráč hostů

Vlašim – Benešov 7:4 (2:2, 4:1, 1:1)

Branky a nahrávky: 1. Herwig (Beneš, Florián), 14. Fiala (Ondriga), 25. M. Kočí, (Florián, Holeš), 26. Holeš, 36. Florián, 36. Florián (Beneš), 43. Fiala (Holeš (Ondriga) – 6. T. Kočí (Sládek), 7. Starec (Holánek), 28. Rittig (Sládek, T. Kočí), 42. Kaňka (Kočí). Vyloučení: 10:10. Vyšší tresty: 1:0. Využití: 2:1. V oslabení: 1:0.

