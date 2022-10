V Benešově se odehrál vyrovnaný souboj. Ani jednomu týmu se nepodařilo odskočit na potřebný rozdíl dvou branek. Navíc každý chvilku tahal pilku a přetahovaná se odehrála po celých šedesát minut. V úvodním dějství museli domácí pořád dotahovat, nicméně Čáslav dokázala pokaždé odskočit. Až po přestávce se dokázali Lvi dostat do vedení. Hostům se ale také podařilo srovnat a tak šli do šaten za nerozhodného stavu.

„S Čáslaví teď máme na sebe kliku i v play-off, rozhodující fázi sezony. S ní jsou to vždy vyhecované zápasy. Už se známe a ona má fyzický mančaft, takže je to s ní pokaždé bitva a hodně soubojů. Na obou stranách padlo šest gólů, diváci se bavili,“ řekla jedna z hvězd zápasu Lukáš Holánek, který se se dvěma góly a stejným počtem asistencí stal nejproduktivnějším hráčem zápasu.

Zdroj: Ondřej Jícha

Domácím vyšel vstup do závěrečného dějství. Procházka je poslal opět do vedení, nicméně čáslavská dvojice Hejný-Florian ho překlopila na stranu hostů. S úderem poslední minuty srovnal právě Holánek, který procpal kotouč přes Nováka a poslal zápas do prodloužení. V něm Benešovští přečkali oslabení, nicméně poté přišly na řadu nájezdy. Ač se v první sérii dostali Lvi do náskoku, tak Čáslav v nich poté byla úspěšnější a vyhrála.

„Utkání bylo vyrovnané. Neuvěřitelný zápas. Dali jsme si snad čtyři vlastňáky, což jsem ještě nezažil. Hráli jsme hodně oslabení, měli jsme jenom dvě přesilovky, takže ani tímhle jsme si nepomohli,“ mínil Holánek. I on uznal, že do Benešova dorazil doposud nejtěžší soupeř od začátku sezony.

Benešov – Čáslav 6:7 pn (2:3, 2:1, 2:2 – 0:0)

Branky a nahrávky: 5. Kaňka (Mareček), 17. Kočí (Holánek, Polesný), 23. Kižlin (Kohout), 31. Holánek (Mareček), 41. Procházka (Holánek, Rittig), 60. Holánek (Mareček) - 5. Navrátil, 13. Barbora, 19. Florian (Hejný), 37. Šilhan, 45. Hejný (Florian), 52. Hejný (Florian), nájezd Barbora. Vyloučení: 6:4. Využití: 1:0. V oslabení: 1:1. Rozhodčí: Jecelín – Krivák, Noga.