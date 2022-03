Byl zvyklý užívat si života po kariéře, nyní se však rozhodl v pro celou Evropu těžké době pomáhat. „Uvědomil jsem si, že dokážu slevit ze svého komfortu. Považuji to za to nejmenší, co mohu pro lepší zítřky nás všech udělat,“ řekl.

A když zrovna nedrží mikrofon v ruce, projíždí se po ledě malého městečka Třemošná nedaleko Plzně, kde si v krajské soutěži dělá zálusk na svůj první titul v kariéře. „Na žádné medaile to tady ale nevidím. To bychom si je prý museli sami koupit,“ odpověděl s úsměvem na rtech.

Poslechni si ukrajinskou hymnu, Sašo! Geroj Ovečkin dál dráždí fanoušky mlčením

Jakube, jak s vámi zamávala za mikrofonem současná tragédie na Ukrajině?

Není to jenom za mikrofonem, tato tragédie se mě dotýká všude stejně jako každého člověka. Každý den sleduji zprávy, dostávají se ke mně stále nové informace a musím říct, že je to něco nepředstavitelného, co se na Ukrajině právě odehrává. Upřímně pro to opravdu nemám slov.

Začal jste na svět okolo sebe nahlížet malinko jinak?

Myslím si, že si člověk uvědomuje, jak krásně se tu všichni máme. Samozřejmě každý z nás řeší den co den řadu problémů, ale když se potom rozhlédneme, tak nám dojde, že to všechno jsou jen maličkosti. Já osobně jsem si uvědomil, že dokážu slevit ze svého komfortu. Zkrátka namísto platby drahého benzínu si raději sednu do vlaku, když někam cestuji, připlatím si za stále dražší energie, pokud to má být cena za to, že se nám zase jednou bude žít komfortně.

Není to krize, je to válka

Kéž by takhle přemýšlel každý z nás.

Řekl bych, že je to ta nejmenší věc, co můžeme v současné době udělat. Přiznám se, válečný konflikt na Ukrajině ve mně hodně probudil, nechci se tu považovat za nějakého solidárního pomocníka, spíš se opravdu snažím pomáhat, jak to jenom jde. Ať už je to jakýkoliv druh pomoci, finanční či materiální dar, to všechno považuji za vstřícné gesto směrem k potřebným.

Včetně poskytnutí azylu ukrajinským uprchlíkům, za což máte můj obrovský respekt.

Děkuji, ale jak říkám, to všechno je součástí toho pomyslného balíčku pomoci, který mohu nabídnout. Rozhodli jsme se poskytnout ubytování válečným uprchlíkům tady u nás v Plzni, zatím jej nikdo ještě nevyužil, ale věřím, že postupem času najde tento azyl své uplatnění.

Snažíte se při komentování či práci ve studiu tomuto tématu spíše vyhýbat?

Ono to asi úplně nejde. Přijde mi, že na to kdykoliv narazíte, aniž byste to třeba sám zamýšlel. Například teď si vzpomínám, jak jsme komentovali zápas v Mladé Boleslavi a v ten den nastoupili hokejisté Komety v dresech na podporu Ukrajiny. Takže se o tom mluví stále a zřejmě tomu tak bude i nadále. Spíše si při svém projevu dávám záležet na tom, aby se věci uváděly na pravou míru.

Například?

Tím myslím to, že nerad hovořím v souvislosti se situací na Ukrajině o nějaké krizi, jak se ostatně snaží před zbytkem Evropy tvářit Putin a spol. Tady není třeba to jakkoliv obcházet. Je to zkrátka válka na Ukrajině, je to nechutná ruská invaze a myslím si, že bychom o tom také měli takhle hovořit.

KHL je jen ruská propaganda

Ruští sportovci to tak nyní schytávají ze všech stran. Zaslouženě, nebo je to někdy až přespříliš?

Neřekl bych, že úplně přespříliš, když se třeba podíváme na to, co se děje v KHL. Z té soutěže se regulérně stala ruská propaganda, řeči o tom, jak se politika nebude míchat do sportu, byly ze strany Kremlu hodně alibistické. Ale ano, máte pravdu, celé je to nesmírně těžké. Samozřejmě nemůžeme odsoudit celý národ, na druhou stranu ta logika snažení je taková, aby zkrátka Rusové pykali za své činy. A aby si bez výjimky uvědomili, že jejich prezident je jednoduše blázen a zločinec.

Šikana i výhrůžky smrtí. Ruští hokejisté to za mořem schytávají ze všech stran

Na druhou stranu pro takové mladé ruské hokejisty je to malinko nevděčná situace, ne?

To určitě, taky mi je těch mladých kluků hrozně líto. Asi všichni víme, že emigrovat z Ruska není nic lehkého, takže varianta toho, že by utekli někam na západ a tam vesele hlásali kritiku na ruský režim, je spíše utopická. Ale úplně stejně tak můžeme litovat ta ukrajinská dítka na bruslích, která pro změnu přišla o střechu nad hlavou a kolem jejich domova nyní létají bomby.

To je pravda. A možná i proto se od takového Ovečkina čekalo malinko jiné gesto.

Podívejte se, zrovna ten případ Ovečkina je hodně složitý. Jakožto národní hrdina má ke svému prezidentovi logicky blízko, navíc jsou přáteli, takže asi rozumím tomu, že má nyní strach o to provést jakýkoliv krok proti jeho osobě. Nyní už je pozdě. To, že Putin je lhář a zlý člověk, si měl uvědomit už dávno, když se s ním vesele bratříčkoval. A těch, kdo opravdu promluví, je, jak sami vidíme, jen malá hrstka.

tohle je fakt fiasko pic.twitter.com/QlF6YJBOF5 — Jakub Koreis (@JKoreis29) February 26, 2022

Zůstaňme ještě chvíli v Rusku. Pro české hráče se z KHL stala taková zakletá komnata, ze které není jen tak cesty ven.

A to si ani nedokážeme představit, co se tam skutečně odehrává. Pro české kluky to musí být něco příšerného, jsem přesvědčen o tom, že tam každý sedí „v koutě“, mlčí a tajně si přeje, aby ta sezona co nejrychleji skončila a oni mohli prvním možným letadlem ze země vypadnout.

Myslíte si tedy, že zahraniční hráči včetně těch českých začnou po skončení sezony z Ruska nadobro utíkat?

Byl bych hodně překvapený, kdyby tomu tak nebylo. A věřím, že by to každý z nich udělal už teď, ale vzhledem k podepsaným smlouvám to zkrátka nejde. Jasně, my si tady z teplíčka domova můžeme říkat, proč to nezkusí, ale druhá věc je mít tu skutečnou odvahu na to letiště jít a pokusit se utéct. A teď si představte, že vás chytí.

Finanční ráj na východě skončil

A co bude dál s tamějším hokejem? Stane se z Kontinentální ligy ryze ruská záležitost?

Asi ano. Tohle je sice otázka malinko nad rámec mojí expertízy, ale opravdu si nedovedu představit situaci, že by tam v příštím ročníku startovali zahraniční hokejisté. Můj odhad je takový, že tam Rusové zřejmě zůstanou, ale zase je tu další věc. Rubl brutálně klesá na hodnotě, takže i ti, co byli dodnes zvyklí na život v luxusu, se budou muset malinko uskromnit. A to bude pro ruské hvězdičky docela čára přes rozpočet.

Šokující apel na hokejové kluby. Rusko přiznalo válku, čeká se na reakci světa

Dopady to bude mít jistě na celý evropský hokej. Která země se stane novým útočištěm hokejových hvězd?

Nemyslím si, že by se nějaká z evropských soutěží měla stát přímo útočištěm. Za prvé jich tu moc nemáme, za druhé také záleží na tom, která ze zemí by takový příliv zahraničních hráčů akceptovala. Ve Švýcarsku tento trend zkusili před pár lety a mezi tamějšími fanoušky se dodnes schází s velkou kritikou. Rovněž Skandinávci si dají velký pozor na to, aby v jejich soutěžích hráli převážně domácí odchovanci vychovávaní do svých národních týmů.

Takže věříte spíše v rozprostření sil do celého kontinentu?

Tak nějak bych to viděl, přesně tak. Myslím si, že v současné době žádná hokejová soutěž neotevře cizincům dveře a řekne: „Jasně, pojďte k nám“. Spíše bych to viděl tak, že se řada hráčů třeba vrátí do svých mateřských zemí, kde si budou žít hezký život, ale už to zkrátka nebude finanční ráj, jako tomu bylo na východě. I hokejistům nyní začne úplně jiná doba, tomu věřte.

Může na tom naopak malinko vydělat česká extraliga?

Já věřím tomu, že by se mohla o nějaká zajímavá jména rozšířit, ale otázkou je, kolik krajánků by skutečně přilákala. Možná se tu budeme bavit o pěti šesti hráčích, ale kdo ví, třeba dostanou laso z jiné krajiny a máme po spekulacích. Zajímavější podle mě bude sledovat situaci kolem ruských hokejistů, kam povedou jejich další kroky.

Bez peněz do extraligy nelez. Pád na dno zažilo v českém hokeji už několik klubů

Vy si dovedete představit situaci, že nějaká evropská země přijme do své soutěže ruského hokejistu?

Je pravdou, že si v současné době asi úplně nedokážu představit situaci, jak například finský hokejový klub domlouvá do svých řad posilu s ruským občanstvím. (smích) Ale těžko říct, já si třeba myslím, že ti ruští hokejisté, kteří se opravdu postaví proti krokům Putina a spol., by třeba byli nakonec vzati na milost.

Myslel jsem, že budu v krajské soutěži vynikat

Rychle pryč z Ruska. V předkole extraligového play-off nyní padly dva vaše bývalé celky, Kometa i Plzeň. Kdo má k letošnímu titulu nejblíže?

Asi zvolím tu nejnudnější možnou odpověď, takže zmíním, že to bude vítěz základní části z Hradce, taková volba se ostatně nikdy neztratí. (smích) Ale abych byl upřímný, tak si myslím, že se o to popere trio Hradec-Třinec-Sparta. A tam už budou rozhodovat ty klasické detaily, typu brankář ve formě, únava, psychická pohoda a tak podobně.

Velké finále vyřazovacích bojů čeká mimo jiné i vás v dresu Třemošné. To by byl první titul v kariéře, nemám pravdu?

(smích) No, asi jo. Vlastně ne, zklamu vás! Tehdy v juniorské OHL jsme vyhráli celou soutěž, ale to bude skutečně asi všechno, z extraligy mám pouze stříbrné a bronzové medaile. Já vlastně ani nevím, jestli bychom tady v kraji nějaké medaile dostali. Prý když si je sami koupíme, tak nám je potom na krk nasadí. (smích)

Gratulujeme Meteoru Třemošná k postupu, ve finále se mají soupeři od @JKoreis29 na co těšit. ? #roadtodruhanaruc



? https://t.co/S9n7pamiLP pic.twitter.com/LZSiHRK72F — Bomby k tyči (@bombyktyci) March 14, 2022

Neříkáte si někdy, že byste ještě oprášil brusle mezi tuzemskou elitou?

No, já budu muset to vaše nadšení malinko brzdit. Přiznám se, že jsem si myslel, že v krajské soutěži budu mnohem více vynikat, ale to jsem se zmýlil. Sice tu najdete kluky, kteří hrají skutečně jen pro zábavu, ale třeba nyní budeme hrát finále proti Rokycanům, kde proti nám nastoupí hned několik mých bývalých spoluhráčů z Plzně. Takže i tady je o kvalitu postaráno.

A ten návrat?

Ten určitě nepřipadá v úvahu. Na ledě jsem samozřejmě rád, stále si hledám ten svůj adrenalin, který mě vrací zpět do extraligových let, ale nějaký návrat do vyšších pater by pro mě znamenal množství odříkání a tréninků, na což už momentálně rozhodně nejsem stavěný. Takže se předem omlouvám všem fanouškům velkých comebacků. (smích)