„Pro rodiče malých hokejistů jsme nicméně připravili náhradní program, přístupný na webu a sociálních sítích. Věříme, že se situace zlepší a postupně budeme moci činnost mládežnických mužstev obnovit,“ dodal prezident.

Ještě v polovině října přitom vše vypadalo dobře. Projekt letos vstupuje do druhého čtyřletého cyklu své existence a tentokrát se do něj mělo zapojit 157 klubů. „Těší nás, že neustále roste zájem klubů o účast v projektu a na začátku druhého čtyřletého cyklu můžeme přivítat dalšího nové kluby, které vznikly v minulých letech a zapojily se do oficiálních soutěží Českého hokeje,“ pochvaloval si minulý měsíc Pavel Landa, manažer celé akce.

Té se během čtyř let existence zúčastnilo již na 30 000 dětí, které díky tomu mohly poprvé zblízka poznat lední hokej. Své první hokejové krůčky mohly děti v rámci akce Týden hokeje prožít premiérově v lednu 2017. Od té doby se akce ve stálé podobě konala pravidelnou dvakrát ročně. Naposledy pak v lednu letošního roku.

Další termín byl stanoven na listopad. Tentokrát však brány zimních stadionů – včetně těch v Benešově a ve Vlašimi – zůstanou zavřené a zájemci si budou muset vystačit s on-line náhradou. Od 23. do 29. listopadu se bude web projektu Pojď hrát hokej každý den věnovat vždy jednomu tématu souvisejícímu s dětským a mládežnickým hokejem. Program, zahrnující například výchovu sportovců, jejich přípravu mimo zimní stadiony, zásady správné výživy nebo příběhy hokejových osobností, vyvrcholí v neděli 29. 11. webinářem pro rodiče malých hokejistů.

„Když se děti mohou účastnit fyzicky, je to samozřejmě lepší. Pohyb na ledě je oproti pohybu na suchu totiž úplně něco jiného. Konkrétní mety stanovené nemáme, jako klub budeme rádi za každého nováčka. Čím více jich bude, tím lépe. Přestože tuto náborovou akci hodnotím dlouhodobě velmi pozitivně, nyní zatím stále nevím, co od téhle podoby očekávat. Můj osobní názor spíše je, že takový efekt, jako měl klasický formát, asi mít bohužel nebude,“ obává se šéftrenér mládeže HC Rytíři Vlašim Tomáš Vondráček.

Zkrátka a dobře – pandemie koronaviru si na sportovní scéně vybírá opravdu krutou daň.