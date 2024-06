Podle něj už od začátku ledna byly rozpory mezi ním a předsedou klubu Michalem Holánkem, které vygradovaly až v květnu. „Měl jsem přislíbené nějaké věci a nikdy jsem je nedostal. Sliby které se nikdy nenaplnily v realitu,“ přibližoval Procházka. Deník se pokusil dovolat i předsedovi Holánkovi, který ale nebral telefon.

Celá situace nabírá na obrátkách, že Procházka před několika týdny prodloužil smlouvu. Nyní už je jasné, že do nadcházející sezony povede Rytíře někdo jiný. „Vyhazov bolel ve chvíli, kdy se tak stalo. Strávil jsem nad tím strašně moc času. Teď ho využiju raději s rodinou, než abych byl v této komunitě. Hráči a fanoušci, kteří nám fandili, mi budou chybět. Píšu si s nimi,“ řekl Procházka.

Zřejmě posledním bodem sváru mezi Procházkou a Holánkem bylo představení tří posil z Benešova. „Po takové sezoně, co jsme měli v krajském přeboru nepotřebujeme takové hráč. Může se jen spekulovat o tom co tu vlastně budou dělat a kdo ze současného úspěšného kádru to odnese,“ přemítal Procházka. „Vlašimské vedení se chce vydat směrem, který už není hokejový a bohužel to vypadá, že hokejový klub se bude předělávat na sportovní aktivity,“ dodal bývalý kouč Rytířů.

„Chci tímto poděkovat klukům, co pro mě a pro Vlašim bojovali v play off - to byla jízda! Přeji jim hodně zdraví a hokejového štěstí. Také děkuji fanouškům, kteří byli úplně boží v každém zápase a nevěděl jsem že v krajské lize můžu zažít něco co jsem zažíval v extralize a první lze,“ uzavřel působení ve Vlašimi Procházka. Podle klubového webu je výběr nového trenéra v prvotních fázích jednání.