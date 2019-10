Byla to velká sláva, když sem jedenáct roků nazpátek dorazili slavní newyorští Rangers a s nimi Blesky z Tampy. Po lístcích do arény ve Vysočanech se i přes cenu překračující desetitisícovou hranici zaprášilo během chvíle. Všichni fanoušci čekali, že dorazí hvězda všech hvězd Jaromír Jágr.

Česká legenda se však před sezonou rozloučila s New Yorkem a nečekaně zamířila na ruský led. To byla velká rána samotné zápasy pokaženou náladu moc nenapravily.

My chceme hokej

Kvalita hry totiž nebyla kdovíjaká, oba mače dopadly hubenou výhrou Jezdců 2:1, a obecenstvo v aréně dokonce v jednu chvíli spustilo pokřik: „My chceme hokej!“

Kromě tohoto skandování však ale stadion většinu času mlčel. „Bylo to jiné, než kdyby se jeden zápas hrál v New Yorku a druhý v Tampě. Jenže jsme byli na neutrální půdě a podle toho to vypadalo,“ říkal tehdy útočník Radim Vrbata.

Ten si jako jeden ze dvou domácích hokejistů společně s Petrem Průchou mohl užít unikátní zkušenost i o dva roky později. To už se proháněl v dresu Phoenixu, jehož soupeřem byl Boston s Davidem Krejčím.

Česká stopa

První ze dvou zápasů těchto týmů měl zatím nejzásadnější českou stopu, když si Vrbata připsal dva góly a asistenci při výhře 5:2 nad Bruins.

Fanoušci tentokrát byli hlasitější, v hale dokonce byly malé kotle obou týmů, jenže se vyskytl jiný problém. Hvězdy z NHL netáhly fanoušky, jak se předpokládalo. Na první utkání, které bylo nejbohatší na góly a publikum rozvášnila i bitka, dorazilo ještě alespoň přes patnáct tisíc diváků. O den později však již prošlo turnikety jen necelých třináct tisíc návštěvníků.

Bostonu nakonec start v Česku přinesl štěstí, když na konci sezony jeho hráči zvedli nad hlavy Stanley Cup. „V týmu bylo něco speciálního. Dalo se to poznat už během utkání v Praze,“ hlásil po velkém vítězství veterán Mark Recchi.

NHL se pak na šest let s evropskými kluzišti rozloučila a vrátila se až v roce 2017. Do Česka ještě později (po devíti letech) a zřejmě zatím s nejatraktivnějšími týmy. Byť tentokrát už jen s jedním zápasem.

Minulé zápasy v ČR

4. a 5. října 2008 - New York Rangers Tampa Bay Lightning 2:1, 2:1

Česká stopa: Michal Rozsíval, Petr Průcha Václav Prospal, Radim Vrbata.



9. a 10. října 2010 - Boston Bruins Phoenix Coyotes 3:0, 2:5

Česká stopa: David Krejčí Radim Vrbata, Martin Hanzal, Petr Průcha.