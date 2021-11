Jakoby se s ním zkraje sezony tolik nepočítalo a mladičký obránce Jiří Ticháček měl získávat ostruhy v prvoligových Litoměřicích. Jenže zranění několika obránců dalo osmnáctiletého talentu šanci a on ji chytá stále pevněji. Dobře brání a umí podpořit útok. Už v pátek proti Liberci byl blízko svému prvnímu gólu mezi muži, ale nakonec se dočkal v neděli v Litvínově. „Tohle bylo naostro, už jsem si byl jistý, že tenhle bude můj,“ smál se Ticháček.

Osmnáctiletý talentovaný obránce Kladna Jiří Ticháček právě vstřelil svůj první gól kariéry. Přihrávali mu na něj Jaromír Jágr (na snímku) a Tomáš Plekanec. | Foto: Foto: Roman Mareš

Radost mu kalila konečná prohra Kladna 3:4, radost mu naopak udělalo, že mu na gól přihráli dva legendární borci Jaromír Jágr a Tomáš Plekanec. Třeba je jednou vystřídá v NHL, kde už Kladno moc odchovanců nemá. „Je to milník kariéry, navíc mi přihrávaly dvě legendy. Neumím ten pocit ani popsat, ale je to super, jsem za to vděčný. Užil jsem si to, bohužel však nemáme výhru, to je škoda,“ litoval odchovanec Sokolova, podle něhož se s dvojkou Jágr – Plekanec hraje výborně. „Je lehčí s nimi hrát. Mají obrovské zkušenosti, vědí, kam si najet. Beru si od nich co nejvíc a teď je to pro mě i lehčí, protože už vím, co asi tak udělají a že si poradí.“