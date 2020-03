/VIDEO, FOTOGALERIE/ Hokejové Kladno v thrilleru extraligové koncovky ožilo. V úterý zvládlo i vypjaté derby s Mladou Boleslaví, proti níž otočili zlý vývoj jeho nejlepší střelci Brady Austin a Jaromír Jágr. A protože Litvínov padl v Olomouci, mají Rytíři zase záchranu ve svých rukách. Musí ale v pátek jakýmkoliv způsobem vyhrát v Litvínově. Boleslav spadla ze druhého na páté místo.

Ukázka Vězeňské služby ČR při hokejovém zápase Kladno - Mladá Boleslav. | Video: Jan Brabec

Zprvu se zdálo, že po hymně zazpívané zpěvačkou Olgou Lounovou existuje na ledě jen jeden tým. Domácí (v černých dresech, jejich dražba hned po zápase přinesla finance na podporu Vězeňské služby ČR a nemocnice Motol) v úvodu kralovali a po krásné přihrávce O´Donnella je poslal do vedení dokonale tečující Redlich. Jenže další šance Boleslav přežila, a když domácí Kaut nedal tutovku a ještě při ní sekl do gólmana Peterse, trestali hosté po dokonale sehrané početní převaze. Byl to poprvé Kašpar, o něhož Kladno stálo před koncem přestupní uzávěrky, ale získala ho Boleslav.