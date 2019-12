Výsledkově jeden z nejhorších zápasů. Byl to podle vás jeden z nejhorších výkonů?

Určitě. Jak výsledek, tak herně to bylo nejhorší. Nebylo tam snad nic dobře.

Mohl byste zkusit najít příčinu, proč byl Zlín o tolik lepší?

Měli jsme špatný pohyb. Špatně jsme do zápasu vstoupili, celý zápas jsme odehráli špatně. Prostě bylo z naší stránky všechno špatně. Zlín nás přebrusloval, byl lepší v osobních soubojích. Všude byli o krok dřív. Ve všem prostě byli lepší. A to bylo jednoznačně vidět i na výsledku.

Přitom to vypadalo celkem dobře do první přesilovky. Co se pak změnilo?

Dali gól a to je nakoplo. Přesilovek jsme měli dost, ale neproměnili jsme je. Kdybychom skórovali, ten výsledek by byl taky jiný. Ale hráli jsme celou dobu špatně. Byl to z naší strany šílený výkon.

Poslední dobou vás přesilovky celkem trápí…

To je pravda. Trénujeme je, ale nemůžeme se trefit. Nemáme ani štěstí – odráží se to na druhou stranu. Musíme je zlepšit, jít tomu naproti.

Trápí vás ale celkově koncovka. Jak ji lze zlepšit?

Pilujeme, na tréninku se snažíme dávat góly, ale v zápase jsme nějací nervózní. Chybí nám klid na hokejce. Musíme to hrát pořád stejně, jako s Vítkovicemi. Musíme soupeře přestřílet a nějaké góly dáme. Z deseti střel těžko dáme pět gólů. Snad se k nám štěstí už přikloní.

Předvádíte celkem podstatné rozdíly mezi výkony doma a venku. Čím to může být?

Doma se nám hraje dobře před našimi diváky. Hlavně je tam úzké kluziště. To nám vyhovuje. Na tom větším nám chybí krok, dva. Příště se na to musíme připravit lépe.

Dal by se tedy zápas vzít alespoň jako odrazový můstek pro další utkání?

To každopádně. Horší to ani být nemůže. Musíme hrát naplno, nic nepodcenit, vyhrávat osobní souboje a uspějeme.

Stihli jste si už v kabině něco k zápasu říct, vyříkat si to?

Něco jsme si vyříkali. Že takhle hrát nemůžeme a podobně. Víc to ale musí zůstat v kabině.

Měli jste přitom i velkou podporu kladenských fanoušků. Vnímal jste ji?

To jsme se divili, že v takovém množství přijeli. Chtěli bychom jim tímto poděkovat a zároveň se omluvit za náš výkon.

Jan Šejhl