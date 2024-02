Hokejisté Benešova ukončili letošní sezonu těsnou porážkou 4:5 na vlastním ledě s Velkými Popovicemi. S favoritem už prohrávali o tři branky, ale dokázali se do zápasu vrátit. Hosté si ale v závěru zápasu při přesilovce přichystali rozhodující úder a udělali tečku za letošním nepovedeným ročníkem.

Hokejisté Benešova prohráli poslední kolo základní části s Velkými Popovicemi. | Foto: Ondřej Jícha

Museli vyhrát, aby měli alespoň malinkou naději, nicméně už začátek utkání hrubě pokazili a Velké Popovice díky využité přesilovce spustily kanonádu. Zastavily se až po čtvrtém gólu. „Blbě jsme vstoupili do zápasu. Mysleli jsme si, že ho jenom odehrajeme, ale jsem rád, že jsme se do něj vrátili a odehráli ho trošku se ctí,“ řekl za domácí útočník Ondřej Sládek.

Postup? Něco neobvyklého, říká předseda Rytířů Holánek. Hráči dostanou wellness

on měl velký podíl na tom, že Benešov dokázal vstát, vrátit se do zápasu a dokonce i vyrovnat. Jeho trefa a asistence v přesilovce znamenaly, že se Lvi dostali favoritovi na rozdíl jedné branky. Srovnání pak zařídil Jakub Zderadička. V závěru utkání ale přišel kontroverzní faul, po kterém šli domácí do čtyř a hosté si v přesilovce přichystali rozhodující úder.

„Jsme teď v krizi, kdy doplácíme na produktivitu. Šance si vytváříme, ale prostě nám to tam nepadá, puk nám přeskakuje hokejky, což jenom završilo letošní sezonu. Chtěli jsme se fanoušky rozloučit. Přišlo jich celkem dost, což jsme nečekali a odčinit prohru s Vlašimí, což se nám bohužel nepovedlo,“ smutnil po zápase Sládek.

Nedůstojně odehrané. Zmar, bída. Starec po výprasku v derby těžko hledal slova

„Kluci bojovali. Musím je pochválit za bojovnost. Kdyby takhle hráli celou sezonu, tak jsme skončili úplně někde jinde. Škoda, že rozhodčí nastavil divnou laťku na obě strany. Celou třetinu nepískl žádný faul, pak dvě minuty před koncem, což vlastně rozhodlo,“ komentoval utkání trenér Michal Kaňka. Benešovu tak končí sezona a po letech bude play off bez něj.

Benešov – Velké Popovice 4:5 (1:4, 2:0, 1:1)

Branky a nahrávky: 5. Růzha (Zderadička), 27. Sládek (Mareček, Holánek), 38. Holánek (Mareček, Sládek), 47. Zderadička (Růzha, Dušek) – 3. Žoha (Krejčí, Vacek), 4. Vacek (Formánek), 15. Voska (Maňas, Stejskal), 19. Pechar, 59. Formánek (Žoha, Krejčí). Vyloučení: 7:9 + F. Zderadička (BEN) ot + do konce. Využití: 2:3. Rozhodčí: Jecelín — Holec, Kusý. Diváci: 267.

Benešov: J. Štěpánek (V. Dvořák) — F. Zderadička, T. Horálek, J. Zderadička, M. Sup, M. Kotýnek, R. Procházka — O. Sládek, D. Borek, A. Mareček, D. Starec, M. Znamenáček, J. Polesný, F. Souš, P. Dušek, Z. Burda, M. Kohout, L. Holánek, J. Sůsa, D. Růzha.

Velké Popovice: M. Žingor (T. Lorenc) — M. Nejedlý, J. Pechar, P. Krejčí, P. Braniš, J. Chlupáček, V. Petráček, O. Stejskal — A. Freisler, K. Voska, D. Formánek, C. Cikánek, M. Vacek, J. Maňas, D. Hradil, L. Rejna, J. Žoha, J. Synáč.