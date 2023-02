„Úplně v pořádku ještě nejsem. Hraje se ale play-off, tak jsem to vyhodnotil, že se s tím dá hrát. Samozřejmě s nějakou bolestí. Není to stoprocentní, ale teď jdou rány mimo,“ uvedl kapitán Benešova David Starec. Jeho střet s gólmanem Vlašimi Martinem Lukešem odstartoval sled událostí, který pak skončil tím, že lídra Lva museli odvézt na nosítkách, na ledě vznikla mela a emoce vzplály naplno i mezi fanoušky obou táborů, které pak vyústily v bitku po závěrečném hvizdu. I Starec si celý incident prohlížel zpětně.

Zdroj: Ondřej Jícha

„Koukal jsem na to. Chtěl jsem brankáři vyseknout puk, on se ke mně otočil zády a já se už nestihl zastavit. V tu chvíli to vypadalo, že jsem jel na něj s účelem ho seknout nebo zranit. Musím říct, že tak to nebylo. Mým cílem bylo pouze získat puk,“ objasňoval celou situaci benešovský kapitán. Hráči Vlašimi si ale jeho počínání vynaložili jinak, šli hájit gólmana a tak přišla odveta. „Dostal jsem ránu, kterou jsem čekal, že přijde. Co jsem ale nečekal, že pak přijdou další rány navíc. Pamatuji si akorát první za krk, ostatní už si nepamatuji,“ řekl Starec.

Z ledu ho tedy museli odvézt na nosítkách rovnou do nemocnice. Až se vše uklidnilo, tak si se soupeřem vše vyříkal. „Nějak jsme si celý incident vysvětlili. Omluva přišla dva dny po tom, což mě trošku zklamalo, že až takhle, ale přišla a záležitost jsme uzavřeli, že už jí nebudeme nijak řešit,“ uzavřel Starec. Zranění ho ale do jisté míry limitují, navíc v teď zápasech, na které se hokejista vždy celou sezonu těší, až přijdou. Benešovský kapitán ale musí odehrát play-off v bolestech.

