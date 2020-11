Začněme přece jen právě u A-týmu. Jak zatím hodnotíte jeho počínání v sezoně?

Z těch pěti kol, která se odehrála, jsme nastoupili do tří zápasů. Dva zápasy jsme museli vynechat. Jednou kvůli karanténě soupeře, podruhé kvůli naší. Odehráli jsme první dvě kola, pak jsme další dvě stáli a odehráli zatím poslední zápas. V odehraných zápasech jsme nezískali ani jeden bod, takže je to neúspěch.

Hned na úvod sezony jste nastoupili v derby proti Benešovu, že?

Toto derby mělo nejhorší atmosféru, kterou jsem snad kdy zažil. Na stadion mohl jen omezený počet diváků. Vždy se jedná o vyhrocené zápasy, které mají specifickou atmosféru a hrají se zejména pro fanoušky. Někteří hráči už hráli derby mnohokrát a atmosféru hodnotí velmi podobně.

Prohráli jste 2:4. Předpokládám, že zklamání bylo velké?

Řekl bych, že to byl remízový zápas. Možná, že více vyložených šancí měli hráči Benešova, kteří dvakrát netrefili prázdnou branku, nebo to náš brankář chytil na poslední chvíli. Šance jsme však měli i my. Celý zápas ovlivnila druhá třetina, kdy jsme dostali po špatném odrazu puku gól pět vteřin před koncem. Ve třetí třetině si to Benešov už pohlídal, my jsme pak zkoušeli hru bez brankáře, při které jsme dostali gól do prázdné branky. Řekl bych, že nejslabším článkem zápasu byl rozhodčí.

Na základě čeho tak usuzujete?

Nechci si stěžovat na jeho výkon, ale myslím si, že poškodil oba kluby. Nás i Benešov. Například tam byl faul na benešovského hráče, za který měl náš hráč podle mě dostat pět plus do konce zápasu. Hra pokračovala dál a Benešov dostal gól na 2:2. Na druhou stranu, když jsme měli přesilovku hrát my, tak současně vyloučil na obou stranách.

Ještě těžší ale byla porážka 3:11 v dosud posledním zápase proti Královu Dvoru. Byl rozdíl mezi týmy tak velký?

Po první třetině jsme prohrávali 0:1, ačkoliv jsme měli více možností skórovat. Ve druhé třetině jsme čtrnáct minut hráli u soupeře v obranném pásmu. Oni nám pak během šesti minut dali góly. Optickou převahu jsme měli my, hráli jsme i přesilovky. Naopak soupeř nám ujížděl a dával góly. Nám chytal druhý brankář, junior, který toho v hlavním týmu mnoho odchytáno nemá a my jsme ho nepodrželi.

Ze tří zápasů máte skóre 8:21. Proč se týmu nedaří?

Máme vytvořenou formaci, která by měla dávat góly, ale zatím se jí nedaří šance proměňovat. Doufám, že až se začne hrát, tak se této formaci začne dařit a bude úspěšnější. Myslím si, že si šance dokážeme vytvořit, ale máme problém s přesností střelby. To, že máme horší obranu, se ví už delší dobu.

Plánujete přivést nějaké posily do týmu?

Nic podobného v plánu není. Hrajeme s hráči, kteří chtějí hrát za Vlašim a jsou místní, případně u nás hrají delší dobu. Kdo má zájem hrát za Vlašim, tak může, trenér mu to umožní.

Přejděme teď k mládeži. V dorostu došlo k zajímavému spojení s Benešovem, proč?

Důvodem bylo to, že v našem týmu došlo k odchodu mnoha hráčů z dorostu do juniorky. Díky tomu jsme měli možnost postavit juniorský tým, což je na jednu stranu dobré pro hlavní tým, protože mladí hráči se tak do něj mohou záhy postupně zapojovat. V dorostu nám ale zbylo deset nebo jedenáct hráčů a se dvěma hráči dorosteneckého věku se počítalo do juniorky. Takže jsme měli malý počet hráčů, navíc jsme neměli brankáře.

Jak se spolupráce rodila?

Rodičům našich hráčů jsme nejprve nastínili situaci. Myslím, že i Benešov chtěl posílit svůj tým, tak jsme se domluvili na spojení.

Kolik hráčů je tedy nyní ve společném dorostu?

Na začátku letní přípravy jsme měli tuším 24 hráčů. Někteří odešli, takže v současné době jich je zhruba osmnáct a brankáři.

Bylo toto spojení dobrým řešením?

Podle mého názoru ano. My bychom jinak nedokázali kategorii dorostu obsadit a hráči by si zřejmě museli sami hledat angažmá.

Jak to funguje po organizační stránce?

Oddíl trénuje benešovský trenér, který ale neprotěžuje „své“ hráče. Sestavu utváří podle toho, jak jsou na tom hráči výkonnostně. Někteří naši hráči hrají ve druhé a třetí formaci. V týmu je konkurence, což je pro kluky nejlepší.

Ale jde o konkurenční kluby. Nedochází k neshodám mezi hráči?

Určitě ne. Já osobně jsem od šesté třídy hrál v Benešově, protože tehdy nastala obdobná situace. Benešov chtěl hrát lepší ligu, ale neměl hráče, tak došlo ke spojení. Zjistil jsem, že v Benešově byli normální kluci. (smích) I v současné době je situace dobrá a hráči spolu vychází.

Sjednocení se týká jen dorostu?

Benešov zase nemá juniory, proto nějací jeho hráči hrají za náš tým. Když to shrnu, tak v dorostu je více hráčů z Benešova a v juniorce zase našich hráčů.

Ve zbylých mládežnických kategoriích máte hráčů dostatek?

Ve starších žácích, které trénuji, bych jich potřeboval více. Navíc mám dva dlouhodobě zraněné, proto jsem hrál na zhruba deset lidí. V mladších žácích máme přibližně sedmnáct hráčů. Už před nějakou dobou jsme začali dělal pravidelné nábory, které pořádá i svaz, takže v nižších kategoriích je hráčů dostatek.

Zájem o hokej ve Vlašimi tedy v současnosti je?

Například na trénink základny nám přijde i třicet dětí, což je opravdu hodně. Postupem času samozřejmě některé děti odchází od hokeje k jinému sportu, jiné skončí kvůli škole a podobně.