Na počátku druhé třetiny se obrázek hry ovšem změnil. Nejprve Benešov neproměnil přesilovku, a pak inkasoval rychlé dvě branky. „Asi jsme to trochu podcenili. Vedli jsme o tři branky, začali jsme si myslet, že to máme vyhrané. Hráli jsme na krásu, přihrávali si do prázdné branky, jenže tyto šance jsme nedokázali proměnit,“ smutnil po utkání Kaňka, jehož tým povedl po čtyřiceti minutách 4:3.

Ve třetí třetině Černošice otočili zápasu. Marek Pulkrab zkompletoval hattrick a vyrovnal, hosty do vedení poslal Dominik Šalamoun. Na tuto branku dokázali Lvi odpovědět, v polovině třetiny srovnal na 5:5 Ondřej Sládek.

Podle Michala Kaňky poslední minuty zápasu výrazně ovlivnily výroky rozhodčích. „Poslal nás to tří a při oslabení jsme inkasovali dva góly. Fauly to byly, ale mezi vyloučeními soupeř fauloval našeho Procházku. Sekli ho do pusy, tekla mu krev, ale sudí rozhodli, že si tu udělal sám. To bylo v době, kdy jsme byli ve čtyřech. Hrálo by se čtyři na čtyři a bod bychom možná uhráli,“ přemítal Kaňka.

Lev Benešov prohospodařil vedení o tři branky a v Černošicích padl. „Věděli jsme, že se tam hraje velmi těžko a nevyhrává se. V době, kdy jsme vedli o čtyři góly, jsme věřili ve výhru. Měli jsme to dobře rozehrané, ale nedotáhli jsme zápas do úspěšného konce,“ litoval po utkání Kaňka.