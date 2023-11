Čtyři porážky a dost. Hokejisté Benešova přerušili sérii porážek, když na domácím ledě porazili rezervu Mladé Boleslavi 6:2. Realizační tým Lvů dal nakonec možnost všem hráčům zapojit se do utkání i přes menší komplikaci ve třetí třetině.

Hokejisté Benešova. | Foto: Deník/Ondřej Jícha

Už proti Benátkám sahali Benešovští po výhře, kde je od ní dělilo pouhých devatenáct sekund. Proti rezervě Mladé Boleslavi ale měli utkání od úvodního buly plně pod kontrolou. Herní převahu se jim podařilo přetavit v góly poprvé ve třinácté minutě trefou Kohouta. Do přestávky na něj navázali ještě Mareček a Zderadička.

Stejný obraz hry pokračoval i v prostředním dějství a Benešov se dostal do luxusního vedení 5:0. Až za tohoto stavu přišla mírná zápletka. „Zápas jsme si trošku zkomplikovali. Ve třetí třetině jsme chtěli dát prostor všem hráčům, co byli na soupisce. Bohužel po dvou inkasovaných gólech jsme to museli trošku posunout. Nakonec po šestém vstřelené brance dostal šanci náhradní brankář i poslední hráč, co nehrál,“ uvedl asistent trenéra Michal Kaňka. „Myslím si, že to byl jednoznačný zápas. Gólů jsme mohli dát daleko víc. Oni měli šance až ke konci jenom po našich vyloženě chybách. Že by nás přehráli hokejově, to ne,“ dodal vzápětí.

Benešov se tak díky výhře dotáhl opět bodově na regionálního rivala z Vlašimi, kterou přeskočil i o skóre. Hlavně ale ukončilo černou sérii čtyř proher. „Před tím jsme odehráli pár nešťastných zápasů, které jsme prohráli o gól. Naposledy jsme k výhře měli hodně blízko. Forma jde snad nahoru. Teď se nám povedlo zápas urvat. Od začátku jsme si šli za vítězstvím,“ uvedl Kaňka.

Benešov - Mladá Boleslav B 6:2 (3:0,2:0,1:2)

Vyloučení: 7:5. Využití: 2:0. V oslabení: 0:1. Rozhodčí: Hrčka – Vlasjuk, Matějček.