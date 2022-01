„Je to turnaj, kde se utkají nejlepší patnáctiletí kluci z celé republiky. Mělo by jim to zajistit šest velmi kvalitních zápasů ve skupině. Ti nejúspěšnější si navíc v neděli zahrají o medaile. Je to pro ně první srážka s realitou v tom, kolik hráčů se bude v příští sezoně chtít dostat do extraligových dorostů. Je to i určité první formování nově se rodící reprezentace do šestnácti let,“ říká Škaloud.

Pro něj a jeho kolegy však začala práce směrem k turnaji už daleko dříve. Skládání celku z nejlepších hráčů celého kraje probíhalo postupně celou sezonu. „Letos bylo akcí méně, než bývá u krajských výběrů zvykem. První soustředění proběhlo v září, kdy se sjelo asi čtyřicet hráčů, které doporučili trenéři z jednotlivých klubů. Na základě toho jsme si udělali okruh 22 hráčů, které jsme vystřídali rovnoměrně v průběhu čtyř zápasů,“ vysvětluje.

Bruslařská stopa na hrách: Kelemen je v týmu Slovenska. Jsem šťastný! hlásí

Trenérský štáb, ve kterém Škalouda doplňují ještě Jan Kopecký a Lukáš Zörkler, nakonec sáhl po hráčích ze sedmi různých klubů. Nejsilnější zastoupení má Mladá Boleslav, kterou bude reprezentovat jedenáct hráčů, tři zástupce mají pak ve výběru i kladenští Rytíři. Po jednom hráči pošlou na turnaj ještě Neratovice, Žebrák, Benešov, Kolín a PZ Kladno.

„Byli bychom radši, kdyby prostředí bylo více konkurenční. Letos to ale vyšlo tak, že kostru týmu tvoří hráči z Boleslavi. I v předchozích letech ale většinu týmu vždycky tvořili hráči z Boleslavi a Kladna. Jen pár hráčů bylo odjinud. U všech ostatních výběrů to bude stejné. Prim hrají extraligová mužstva,“ uvádí Škaloud, který sám působí jako trenér juniorů v Mladé Boleslavi.

Středočeský výběr povede do bojů s jasným cílem. „Chtěli bychom postoupit ze skupiny a hrát o nejvyšší příčky. Uvědomujeme si ale, že to bude těžké, protože ze sedmičlenné skupiny postupují jen první dva týmy,“ uvádí.

Středočeši se konkrétně představí ve skupině B, která se bude hrát v Děčíně. Postupně se střetnou s krajem Karlovarským, Jihočeským, Plzeňským, Zlínským, Jihomoravským a Moravskoslezským, který v roce 2020 na turnaji zvítězil. Tehdy se hrálo pod hlavičkou Olympiády dětí a mládeže.

„V předešlých letech bych byl před turnajem schopný označit favority. Letos je ale síla mužstev dost podobná. Tipnout si favorita nebo někoho, kdo určitě bude ve finálovém boji, si netroufnu,“ zakončuje Škaloud.

Za Kladno bojují také „elektroničtí" Rytíři