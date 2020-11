Vzhledem k epidemické situaci, prodloužení nouzového stavu a nepředvídatelnosti dalšího vývoje byla akce ve standardní podobě, která byla plánovaná na 23. – 29. listopadu 2020, kdy se měla konat ve sto padesáti sedmi klubech, zrušena.

„Je nám líto, že okolnosti neumožňují, aby tradiční a úspěšný Týden hokeje v plánovaném termínu proběhl,“ uvedl prezident Českého hokeje Tomáš Král. „Pro rodiče malých hokejistů jsme nicméně připravili náhradní program, přístupný na webu a sociálních sítích. Věříme, že se situace zlepší a postupně budeme moci činnost mládežnických mužstev obnovit.“

Vedení Českého hokeje rozhodlo o nahrazení klasické formy on-line aktivitami, které vyvrcholí v neděli 29. listopadu webinářem pro rodiče malých hokejistů. Je to dobrá volba? „Z toho, že bude Týden hokeje on-line, radost pochopitelně nemám. Zatím ani přesně v klubu nevíme, jak to bude probíhat a co od toho můžeme vlastně čekat. Aktuálně čekáme na to, až nám přijdou nějaké detailnější informace,“ reagoval na otázku Kaňka.

V minulých letech bylo automatické, že se Týden hokeje těšil velkému zájmu malých dětiček. Do klubu tak přicházely nové děti. „Nábory se nám poslední roky daří. I proto máme momentálně v mládeži hodně dětí,“ prozradil Kaňka.

Akce Týden hokeje, které se již zúčastnilo téměř třicet tisíc dětí, zprostředkovává dětem a rodičům první kontakty s ledním hokejem. Náborová akce je součástí projektu Pojď hrát hokej, který pomáhá klubům s nábory a propagací ledního hokeje a v jehož rámci získávají kluby mimo jiné bezplatnou výstroj pro nejmenší hokejisty a rodiče finanční příspěvky na nákup prvního vybavení nebo informační materiály.