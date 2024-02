Sotva skončila radost z postupu z předkola, už je čeká čtvrtfinále. V něm hokejisté Vlašimi vyzvou druhý tým po základní části Černošice, které přitom dvakrát v základní části porazili. Rytíři zahájí tentokrát celou sérii doma a pak se přesunou na led soupeře. Právě úvodní střetnutí by podle trenéra Zdeňka Procházky mělo hrát klíčovou roli do dalších utkání.

Hokejisté Vlašimi. | Foto: Deník/Ondřej Jícha

Rytíři jdou do čtvrtfinále s vědomím, že jsou jediným celkem, který dokázal Černošice základní části dvakrát porazit. Favoritem série ale i tak bude jejich soupeř. „Série budeš těžší v tom, že už nás Černošice nepodcení. Jedná se o zkušený tým, který už deset let v kuse hraje stabilně play off, kde dojdou vždy daleko,“ má jasnou trenér Zdeněk Procházka.

V úterý večer se rozehraje první utkání série na ledě Vlašimi. V pátek, případně v neděli se pak bude hrát v Černošicích. Rytířům v obou případech základní části vyšla proti Tygrům vždy druhá polovina utkání, kdy soupeři odskočili nebo dokonce otočili výsledek na svou stranu. „Musí se to vzít za správný konec. Dvě výhry ze základní části můžeme podcenit, nebo se z nich poučit. Doufám, že teď nic nepodceníme,“ říká Procházka.

Sám kouč vidí šanci na postup hned v úvodním utkání, které sehrají Rytíři doma. „Pro nás bude důležité ho vyhrát. V něm se bude rozhodovat. Kdyby se nám podařilo zvítězit, tak věřím tomu, že v jednom z těch dalších dvou utkání u nich je porazíme. Pokud prohrajeme, tak se tam bude u nich těžko otáčet série,“ podotýká kouč. Trumfem Vlašimi by měl být v sérii jednoznačně brankář a předseda klubu Michal Holánek, který Černošice dvakrát vychytal a byl základním stavebním kamenem při obou vítězství.

