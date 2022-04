Zajímavá konfrontace kanadské a ruské brankářské školy, před baráží tak očekávaná, nenabídla zase tak extrovní výkony Landona Bowa ani Maxe Žukova. Ten měl mnohem víc práce, pochytal řadu opravdu velkých kladenských šancí, ale té smršti nakonec ani on neodolal. Rozhodující branka ho štvala o to víc, že se puk po teči Adama Kubíka sotva dokulil do kasy.